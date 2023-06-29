https://sputnikarabic.ae/20230629/ضابط-أمريكي-يكشف-دورا-مهما-لمرتزقة-واشنطن-الذين-حيدتهم-روسيا-في-كراماتورسك-1078588350.html
ضابط أمريكي يكشف دورا مهما لمرتزقة واشنطن الذين حيدتهم روسيا في كراماتورسك
ضابط أمريكي يكشف دورا مهما لمرتزقة واشنطن الذين حيدتهم روسيا في كراماتورسك
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات الروسية في كراماتورسك قضت على المرتزقة الأمريكيين الذين كانوا يقدمون المشورة للقوات المسلحة... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T08:03+0000
2023-06-29T08:03+0000
2023-06-29T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر، في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون على "يوتيوب": "الهدف الذي تم قصفه في كراماتورسك... كان هناك مجموعة كاملة من العسكريين الأمريكيين، عدد ضخم. لقد طاروا هناك من رومانيا على طائرتي هليكوبتر، بلاك هوك. وقاموا بإغلاق أجهزة الإرسال عندما عبروا الحدود".ووفقا له، كانت هناك حاجة إلى طائرات بلاك هوك لإجلاء الجنود في حالة إصابتهم. وأوضح أن من بين الأمريكيين الذين تم تصفيتهم مستشارون عسكريون ومقاتلون.في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير نقطة الانتشار المؤقتة لقادة لواء المشاة الآلي 56، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.اقرأ أيضا: قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديواقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تدمر-قوات-إنزال-أوكرانيا-تحت-جسر-أنتونوفسكي-1078585656.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ضابط أمريكي يكشف دورا مهما لمرتزقة واشنطن الذين حيدتهم روسيا في كراماتورسك
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صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات الروسية في كراماتورسك قضت على المرتزقة الأمريكيين الذين كانوا يقدمون المشورة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ريتر، في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون على "يوتيوب
": "الهدف الذي تم قصفه في كراماتورسك... كان هناك مجموعة كاملة من العسكريين الأمريكيين، عدد ضخم. لقد طاروا هناك من رومانيا على طائرتي هليكوبتر، بلاك هوك. وقاموا بإغلاق أجهزة الإرسال عندما عبروا الحدود".
ووفقا له، كانت هناك حاجة إلى طائرات بلاك هوك لإجلاء الجنود في حالة إصابتهم. وأوضح أن من بين الأمريكيين الذين تم تصفيتهم مستشارون عسكريون ومقاتلون.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير نقطة الانتشار المؤقتة لقادة لواء المشاة الآلي 56، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.