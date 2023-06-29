https://sputnikarabic.ae/20230629/عبد-اللهيان-طهران-ترحب-باستعادة-العلاقات-مع-مصر-1078595230.html
عبد اللهيان: طهران ترحب باستعادة العلاقات مع مصر
عبد اللهيان: طهران ترحب باستعادة العلاقات مع مصر
أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن بلاده ترحب بتنمية العلاقات مع مصر، في إطار استعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T12:26+0000
2023-06-29T12:26+0000
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جاء ذلك خلال حفل أقامته الخارجية الإيرانية بمناسبة عيد الأضحى بمشاركة سفراء الدول الإسلامية لدى طهران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس.ولفت إلى أن شعائر الحج تحمل رسائل معنوية خاصة، مشيرًا إلى أنه أيضا يمثل فرصة للدبلوماسيين حتى يركزوا على القضايا التي تخص المسلمين حول العالم ووحدة الأمة الإسلامية.وذكر وزير خارجية إيران أن طهران تولي اهتماما خاصا بتنمية العلاقات مع الدول الإسلامية، مشيدًا باستعادة العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها خلال الأشهر الماضية.وقطعت إيران العلاقة الدبلوماسية مع مصر عام 1980، بعد عام واحد من الإطاحة بآخر شاه لإيران، محمد رضا بهلوي، حتى تم استئنافها لاحقًا، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.
https://sputnikarabic.ae/20230615/مسؤول-إيراني-العلاقات-بين-إيران-ومصر-سيكون-لها-تأثير-إيجابي-ومهم-1078159889.html
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العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران
عبد اللهيان: طهران ترحب باستعادة العلاقات مع مصر
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أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن بلاده ترحب بتنمية العلاقات مع مصر، في إطار استعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة.