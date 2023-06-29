https://sputnikarabic.ae/20230629/على-خلفية-حرق-المصحف-عباس-يحذر-من-حرب-دينية-مدمرة-1078606279.html

على خلفية حرق المصحف... عباس يحذر من "حرب دينية مدمرة"

على خلفية حرق المصحف... عباس يحذر من "حرب دينية مدمرة"

حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أن تؤدي العنصرية التي تجلت في إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد إلى إشعال "حرب دينية مدمرة". 29.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-29T20:48+0000

2023-06-29T20:48+0000

2023-06-29T20:48+0000

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جاء ذلك وفق بيان مقتضب للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الخميس، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا).وبحسب البيان عبر الرئيس عباس "عن استنكاره واشمئزازه الشديد من هذه الجريمة العنصرية التي من شأنها أن تؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب والأمم".ودعا الرئيس الفلسطيني "إلى تغليب لغة التسامح والحوار بدل التباغض والعنصرية البغيضة التي يمكن أن تتسبب في اشتعال الحروب الدينية المدمرة".وأثارت واقعة حرق المصحف على يد سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاما) تنديدا واسعا في العالم العربي والإسلامي.وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الخميس، عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لبحث إجراءات التصدي لتداعيات "هذه الأعمال الدنيئة وللتعبير عن الموقف الموحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف". واستدعى المغرب سفيره لدى السويد كريم مدرك، إلى المملكة "لأجل غير مسمى" للتشاور، كما استدعى القائم بأعمال السفارة السويدية في الرباط للاحتجاج.كما استدعى الأردن، سفيرة السويد لدى عمان ألكسندرا ريدمارك، وأبلغها احتجاجه "الشديد" على سماح ستوكهولم لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية، السفيرة السويدية لديها، احتجاجا على حرق المصحف الشريف، ضمن سلسلة احتجاجات وإدانات عربية وإسلامية.وأدانت الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط "بأشد العبارات" سماح السلطات السويدية بهذا الأمر، منددة بـ"تساهل السلطات مع هذا الفعل الشنيع"، و"محملة حكومة السويد المسؤولية عن نتائج وتبعات هذه الواقعة النكراء".ودعا الأزهر الشريف "دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم بإصدار فتوى بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع استخدامها نصرةً للمصحف الشريف"، كما طالب "الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه انتهاكات حرق المصحف".وأعربت عدة دول عربية وإسلامية عن إدانتها الشديدة لواقعة حرق المصحف، فيما اقتحم متظاهرون غاضبون السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، للتعبير عن استيائهم من حرق القرآن أمام مسجد إسلامي في العاصمة السويدية.يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, السويد, محمود عباس