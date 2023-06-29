https://sputnikarabic.ae/20230629/قائد-القوات-المشتركة-لـالناتو-الهجوم-المضاد-الأوكراني-يفشل-بسبب-الدفاعات-الروسية-1078589132.html

قائد القوات المشتركة لـ"الناتو": الهجوم المضاد الأوكراني يفشل بسبب الدفاعات الروسية

قائد القوات المشتركة لـ"الناتو": الهجوم المضاد الأوكراني يفشل بسبب الدفاعات الروسية

صرح قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، أنه لم تكن هناك نجاحات ملحوظة في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-29T08:29+0000

2023-06-29T08:29+0000

2023-06-29T08:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502366_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_18813a348c1f32dc909fb5dccec198cc.jpg

وقال كافولي إن "الهجوم المضاد الأوكراني لم يحقق نجاحًا كبيرًا بعد، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبات بسبب الدفاعات الروسية".و حسب ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عن القائد قوله: "القوات الروسية لديها ميزة هائلة".وفقًا لدبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، رغب في عدم الكشف عن هويته، فإن نتيجة الهجوم المضاد ستؤثر على المواقف الغربية تجاه كييف. وأضاف: "التمويل والدعم والمشاركة السياسية... والأهم من ذلك محادثات السلام المقبلة سواء أحببنا ذلك أم لا".وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الهجوم المضاد صعب ويتطلب مزيدًا من الصبر.وفي وقت سابق، كتب بودولاك في صفحته على "تويتر": "خلال الوقت الذي أمضيناه في محاولة إقناع شركائنا بتوفير الأسلحة اللازمة، تم بناء تحصينات روسية، وإنشاء خطوط دفاعية مع خنادق عميقة، وإنشاء نظام لحقول الألغام. واليوم، هناك حاجة إلى نهج معقول ومتوازن لاختراق الجبهة الروسية".وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي، إن الهجوم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه" منذ أن بدأ هذا الشهر، ولكن لا ينبغي توقع حدوث عملية ضد خصم لديه ترسانة أضخم وقوة أكبر كما في أفلام الأكشن.أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار

https://sputnikarabic.ae/20230629/المخابرات-الأوكرانية-تشتكي-من-دعوات-الحلفاء-لـ-القتال-بضراوة---1078584321.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم