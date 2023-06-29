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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/قائد-القوات-المشتركة-لـالناتو-الهجوم-المضاد-الأوكراني-يفشل-بسبب-الدفاعات-الروسية-1078589132.html
قائد القوات المشتركة لـ"الناتو": الهجوم المضاد الأوكراني يفشل بسبب الدفاعات الروسية
قائد القوات المشتركة لـ"الناتو": الهجوم المضاد الأوكراني يفشل بسبب الدفاعات الروسية
صرح قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، أنه لم تكن هناك نجاحات ملحوظة في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T08:29+0000
2023-06-29T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كافولي إن "الهجوم المضاد الأوكراني لم يحقق نجاحًا كبيرًا بعد، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبات بسبب الدفاعات الروسية".و حسب ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عن القائد قوله: "القوات الروسية لديها ميزة هائلة".وفقًا لدبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، رغب في عدم الكشف عن هويته، فإن نتيجة الهجوم المضاد ستؤثر على المواقف الغربية تجاه كييف. وأضاف: "التمويل والدعم والمشاركة السياسية... والأهم من ذلك محادثات السلام المقبلة سواء أحببنا ذلك أم لا".وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الهجوم المضاد صعب ويتطلب مزيدًا من الصبر.وفي وقت سابق، كتب بودولاك في صفحته على "تويتر": "خلال الوقت الذي أمضيناه في محاولة إقناع شركائنا بتوفير الأسلحة اللازمة، تم بناء تحصينات روسية، وإنشاء خطوط دفاعية مع خنادق عميقة، وإنشاء نظام لحقول الألغام. واليوم، هناك حاجة إلى نهج معقول ومتوازن لاختراق الجبهة الروسية".وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي، إن الهجوم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه" منذ أن بدأ هذا الشهر، ولكن لا ينبغي توقع حدوث عملية ضد خصم لديه ترسانة أضخم وقوة أكبر كما في أفلام الأكشن.أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230629/المخابرات-الأوكرانية-تشتكي-من-دعوات-الحلفاء-لـ-القتال-بضراوة---1078584321.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

قائد القوات المشتركة لـ"الناتو": الهجوم المضاد الأوكراني يفشل بسبب الدفاعات الروسية

08:29 GMT 29.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، أنه لم تكن هناك نجاحات ملحوظة في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال كافولي إن "الهجوم المضاد الأوكراني لم يحقق نجاحًا كبيرًا بعد، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبات بسبب الدفاعات الروسية".
و حسب ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عن القائد قوله: "القوات الروسية لديها ميزة هائلة".
وفقًا لدبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، رغب في عدم الكشف عن هويته، فإن نتيجة الهجوم المضاد ستؤثر على المواقف الغربية تجاه كييف. وأضاف: "التمويل والدعم والمشاركة السياسية... والأهم من ذلك محادثات السلام المقبلة سواء أحببنا ذلك أم لا".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المخابرات الأوكرانية تشتكي من دعوات الحلفاء لـ "القتال بضراوة"
06:06 GMT
وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الهجوم المضاد صعب ويتطلب مزيدًا من الصبر.
وفي وقت سابق، كتب بودولاك في صفحته على "تويتر": "خلال الوقت الذي أمضيناه في محاولة إقناع شركائنا بتوفير الأسلحة اللازمة، تم بناء تحصينات روسية، وإنشاء خطوط دفاعية مع خنادق عميقة، وإنشاء نظام لحقول الألغام. واليوم، هناك حاجة إلى نهج معقول ومتوازن لاختراق الجبهة الروسية".
وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي، إن الهجوم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه" منذ أن بدأ هذا الشهر، ولكن لا ينبغي توقع حدوث عملية ضد خصم لديه ترسانة أضخم وقوة أكبر كما في أفلام الأكشن.
أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
أقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
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