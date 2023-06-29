https://sputnikarabic.ae/20230629/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-مدينة-جنين-فيديو-1078599682.html
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين.. فيديو
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين.. فيديو
اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T14:17+0000
2023-06-29T14:17+0000
2023-06-29T14:17+0000
إسرائيل
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وبثت مواقع إخبارية عبرية وصحفيون إسرائيليون، مقاطع فيديو تظهر توغل العديد من الآليات في المدينة التي شهدت في الآونة الأخيرة مواجهات مع مسلحين وعمليات اغتيالات لناشطين فلسطينيين، إضافة لتفجير عربة عسكرية إسرائيلية.وبث جاك خوري الصحفي في "هآرتس" مقطع فيديو يظهر توغل الآليات العسكرية في جنين مع تعليق "جنين قبل وقت قصير، ثاني أيام عيد الأضحى".وأمس الثلاثاء، أصيب 5 إسرائيليين، في إطلاق نار عند حاجز "الريحان" العسكري، قرب مدينة جنين، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن منفذي العملية أطلقوا النار من مركبة مسرعة، ولاذوا بالفرار من المكان.وفي 19 من يوينو/حزيران الجاري، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها، قتل خلالها 5 فلسطينيين بينهم طفلة، فيما أصيب 7 من جنوده إثر تفجير عبوة ناسفة تجاه جيب مصفح كانوا يستقلونها.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين.. فيديو
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اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وبثت مواقع إخبارية عبرية وصحفيون إسرائيليون، مقاطع فيديو تظهر توغل العديد من الآليات في المدينة التي شهدت في الآونة الأخيرة مواجهات مع مسلحين وعمليات اغتيالات لناشطين فلسطينيين، إضافة لتفجير عربة عسكرية إسرائيلية.
وبث جاك خوري الصحفي في "هآرتس" مقطع فيديو يظهر توغل الآليات العسكرية في جنين مع تعليق "جنين قبل وقت قصير، ثاني أيام عيد الأضحى".
وأمس الثلاثاء، أصيب 5 إسرائيليين، في إطلاق نار عند حاجز "الريحان" العسكري، قرب مدينة جنين، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن منفذي العملية أطلقوا النار من مركبة مسرعة، ولاذوا بالفرار من المكان.
وفي 19 من يوينو/حزيران الجاري، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها، قتل خلالها 5 فلسطينيين بينهم طفلة، فيما أصيب 7 من جنوده إثر تفجير عبوة ناسفة تجاه جيب مصفح
كانوا يستقلونها.