https://sputnikarabic.ae/20230629/لافروف-روسيا-مهتمة-بتهيئة-الظروف-لتطبيع-الوضع-في-السودان-1078600980.html

لافروف: روسيا مهتمة بتهيئة الظروف لتطبيع الوضع في السودان

لافروف: روسيا مهتمة بتهيئة الظروف لتطبيع الوضع في السودان

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع. 29.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-29T15:20+0000

2023-06-29T15:20+0000

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وقال لافروف في لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان مالك عقار: "روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان وهي مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع. من خلال سفارتنا التي لا تزال في الخرطوم، نحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية".وأعلن وزير الخارجية الروسي عن نية الجانب الروسي تطوير التعاون الثنائي مع السودان: "سنكون ممتنين لتقديم التوصيات بشأن كيفية مساهمة روسيا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي في التغلب على الأزمة. سنغتنم هذه الفرصة لمراجعة تعاوننا الثنائي وتحديد طرق لمزيد من التطوير".وفي وقت سابق من اليوم الخميس صرحت السفارة السودانية في موسكو لـ"سبوتنيك"، بأن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو.وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك"، إن "نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان مالك عقار يقوم بزيارة إلى موسكو ويخطط للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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