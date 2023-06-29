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https://sputnikarabic.ae/20230629/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-في-المنطقة-العازلة-بين-الجيشين-السوري-والإسرائيلي-في-الجولان-المحتل-1078593846.html
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة في المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان المحتل
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة في المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان المحتل
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بوقوع انفجارات عنيفة في المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان المحتل. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T11:27+0000
2023-06-29T11:36+0000
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مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": إن "الانفجارات التي سمعت ناجمة عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول الألغام بالقرب من شريط فض الاشتباك جنوب غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي".وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا وفي الجولان المحتل، بشكل واسع صورا تظهر حدوث انفجار كبير في المنطقة العازلة، دون توضيح أسباب الانفجار.
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العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة في المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان المحتل

11:27 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 29.06.2023)
© Sputnik . Ali Hashemانفجارات عنيفة في المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي بالجولان المحتل
انفجارات عنيفة في المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي بالجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بوقوع انفجارات عنيفة في المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان المحتل.
مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": إن "الانفجارات التي سمعت ناجمة عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول الألغام بالقرب من شريط فض الاشتباك جنوب غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي".
وأضاف المصدر: "لا يوجد أي حدث أمني في المنطقة".
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا وفي الجولان المحتل، بشكل واسع صورا تظهر حدوث انفجار كبير في المنطقة العازلة، دون توضيح أسباب الانفجار.
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