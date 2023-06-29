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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/مروحيات-كا-52-تصد-هجوما-أوكرانيا-وتدمر-معداته-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1078597366.html
مروحيات "كا-52" تصد هجوما أوكرانيا وتدمر معداته على محور زابوروجيه... فيديو
مروحيات "كا-52" تصد هجوما أوكرانيا وتدمر معداته على محور زابوروجيه... فيديو
تواصل أطقم مروحيات "كا-52" التابعة لطيران الجيش الروسي في المنطقة العسكرية القيام بمهام تدمير معاقل ومعدات المسلحين الأوكرانيين، خلال العملية العسكرية الخاصة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T13:16+0000
2023-06-29T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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شن الطيارون خلال إحدى الطلعات هجومًا صاروخيًا على مدرعات المسلحين الأوكرانيين، حيث تعمل أطقم "كا-52"على ارتفاع منخفض للغاية، ما يسمح لها بالبقاء دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي.اكتشف طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" أفرادا من للقوات المسلحة الأوكرانية وتمكن طاقم المروحية من صدهم ودحرهم.وقالت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيانها: "في اتجاه زابوروجيه، قصفت القوات الروسية القوى العاملة والمعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 في منطقة لوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق يوميًا 135 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، و3 مدافع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "ميستا- بي" و "دي-20"، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: صواريخ "كا-52" روسية تدمر دبابات أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230629/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-العاشر--عاجل-1078593294.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مروحيات "كا-52" تصد هجوما أوكرانيا وتدمر معداته على محور زابوروجيه... فيديو

13:16 GMT 29.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "كا-52" (أليغاتور) أثناء "مناورات "فزايموديستفيه 2019" في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا)
مروحية كا-52 (أليغاتور) أثناء مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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تواصل أطقم مروحيات "كا-52" التابعة لطيران الجيش الروسي في المنطقة العسكرية القيام بمهام تدمير معاقل ومعدات المسلحين الأوكرانيين، خلال العملية العسكرية الخاصة.
شن الطيارون خلال إحدى الطلعات هجومًا صاروخيًا على مدرعات المسلحين الأوكرانيين، حيث تعمل أطقم "كا-52"على ارتفاع منخفض للغاية، ما يسمح لها بالبقاء دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي.
اكتشف طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" أفرادا من للقوات المسلحة الأوكرانية وتمكن طاقم المروحية من صدهم ودحرهم.
وقالت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيانها: "في اتجاه زابوروجيه، قصفت القوات الروسية القوى العاملة والمعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 في منطقة لوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق يوميًا 135 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، و3 مدافع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "ميستا- بي" و "دي-20"، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للواء العاشر الأوكراني
11:15 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: صواريخ "كا-52" روسية تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديو
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