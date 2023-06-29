https://sputnikarabic.ae/20230629/مسؤول-روسي-وزارة-الدفاع-الروسية-تعتزم-إيقاف-تمويل-فاغنر-في-حال-لم-توقع-عقودا-معها--عاجل-1078592765.html
برلماني روسي: وزارة الدفاع تعتزم إيقاف تمويل "فاغنر" في حال لم توقع عقودا معها- عاجل
برلماني روسي: وزارة الدفاع تعتزم إيقاف تمويل "فاغنر" في حال لم توقع عقودا معها- عاجل
أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، أندريه كارتابولوف، أنه تم إبلاغ يفغيني بريغوجين بأن وزارة الدفاع الروسية تعتزم إيقاف تمويل مجموعة "فاغنر"، في حال... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T10:55+0000
2023-06-29T10:55+0000
2023-06-29T11:12+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات كارتابولوف للصحفيين، وقال فيها إن بريغوجين لم يمتثل لقرار وزارة الدفاع الروسية بشأن العقود، مضيفا أنه تم إخطاره بأن "فاغنر" لن تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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روسيا
برلماني روسي: وزارة الدفاع تعتزم إيقاف تمويل "فاغنر" في حال لم توقع عقودا معها- عاجل
10:55 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 11:12 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، أندريه كارتابولوف، أنه تم إبلاغ يفغيني بريغوجين بأن وزارة الدفاع الروسية تعتزم إيقاف تمويل مجموعة "فاغنر"، في حال لم يوقع الأفراد المنضويون فيها عقودا معها.
وجاءت تصريحات كارتابولوف للصحفيين، وقال فيها إن بريغوجين لم يمتثل لقرار وزارة الدفاع الروسية بشأن العقود، مضيفا أنه تم إخطاره بأن "فاغنر" لن تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.