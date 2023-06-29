عربي
برلماني روسي: وزارة الدفاع تعتزم إيقاف تمويل "فاغنر" في حال لم توقع عقودا معها- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230629/مسؤول-روسي-وزارة-الدفاع-الروسية-تعتزم-إيقاف-تمويل-فاغنر-في-حال-لم-توقع-عقودا-معها--عاجل-1078592765.html
برلماني روسي: وزارة الدفاع تعتزم إيقاف تمويل "فاغنر" في حال لم توقع عقودا معها- عاجل
برلماني روسي: وزارة الدفاع تعتزم إيقاف تمويل "فاغنر" في حال لم توقع عقودا معها- عاجل
أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، أندريه كارتابولوف، أنه تم إبلاغ يفغيني بريغوجين بأن وزارة الدفاع الروسية تعتزم إيقاف تمويل مجموعة "فاغنر"، في حال... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T10:55+0000
2023-06-29T11:12+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وجاءت تصريحات كارتابولوف للصحفيين، وقال فيها إن بريغوجين لم يمتثل لقرار وزارة الدفاع الروسية بشأن العقود، مضيفا أنه تم إخطاره بأن "فاغنر" لن تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

برلماني روسي: وزارة الدفاع تعتزم إيقاف تمويل "فاغنر" في حال لم توقع عقودا معها- عاجل

10:55 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 11:12 GMT 29.06.2023)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، أندريه كارتابولوف، أنه تم إبلاغ يفغيني بريغوجين بأن وزارة الدفاع الروسية تعتزم إيقاف تمويل مجموعة "فاغنر"، في حال لم يوقع الأفراد المنضويون فيها عقودا معها.
وجاءت تصريحات كارتابولوف للصحفيين، وقال فيها إن بريغوجين لم يمتثل لقرار وزارة الدفاع الروسية بشأن العقود، مضيفا أنه تم إخطاره بأن "فاغنر" لن تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала