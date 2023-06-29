https://sputnikarabic.ae/20230629/مشاهد-لانفجار-ضخم-بعد-تدمير-مستودع-أسلحة-أوكراني-بقذيفة-كراسنوبول-1078589577.html
مشاهد لانفجار ضخم بعد تدمير مستودع أسلحة أوكراني بقذيفة "كراسنوبول"
مشاهد لانفجار ضخم بعد تدمير مستودع أسلحة أوكراني بقذيفة "كراسنوبول"
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية باستخدام قذيفة "كراسنوبول" العالية الدقة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T08:46+0000
2023-06-29T08:46+0000
2023-06-29T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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والتقطت وزارة الدفاع الروسية اللحظات الأولى للانفجارات التي حصلت من خلال كاميرا الطائرة المسيرة الجوية، التي كانت تقوم بنقل الإحداثيات العسكرية المباشرة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد لانفجار ضخم بعد تدمير مستودع أسلحة أوكراني بقذيفة "كراسنوبول"
08:46 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية باستخدام قذيفة "كراسنوبول" العالية الدقة.
والتقطت وزارة الدفاع الروسية اللحظات الأولى للانفجارات التي حصلت من خلال كاميرا الطائرة المسيرة الجوية، التي كانت تقوم بنقل الإحداثيات العسكرية المباشرة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.