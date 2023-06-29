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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/مشاهد-لانفجار-ضخم-بعد-تدمير-مستودع-أسلحة-أوكراني-بقذيفة-كراسنوبول-1078589577.html
مشاهد لانفجار ضخم بعد تدمير مستودع أسلحة أوكراني بقذيفة "كراسنوبول"
مشاهد لانفجار ضخم بعد تدمير مستودع أسلحة أوكراني بقذيفة "كراسنوبول"
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية باستخدام قذيفة "كراسنوبول" العالية الدقة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T08:46+0000
2023-06-29T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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والتقطت وزارة الدفاع الروسية اللحظات الأولى للانفجارات التي حصلت من خلال كاميرا الطائرة المسيرة الجوية، التي كانت تقوم بنقل الإحداثيات العسكرية المباشرة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد لانفجار ضخم بعد تدمير مستودع أسلحة أوكراني بقذيفة "كراسنوبول"

08:46 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 29.06.2023)
© AFP 2023 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية باستخدام قذيفة "كراسنوبول" العالية الدقة.
والتقطت وزارة الدفاع الروسية اللحظات الأولى للانفجارات التي حصلت من خلال كاميرا الطائرة المسيرة الجوية، التي كانت تقوم بنقل الإحداثيات العسكرية المباشرة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:36 GMT
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