https://sputnikarabic.ae/20230629/مشاهد-لهروب-موظفي-السفارة-السويدية-في-بغداد-بعد-اقتحامها-فيديو-1078600600.html
مشاهد لهروب موظفي السفارة السويدية في بغداد بعد اقتحامها... فيديو
مشاهد لهروب موظفي السفارة السويدية في بغداد بعد اقتحامها... فيديو
ذكرت وسائل إعلام عراقية أن محتجين اقتحموا السفارة السويدية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، للتعبير عن استيائهم من حرق القرآن أمام مسجد في العاصمة السويدية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T15:29+0000
2023-06-29T15:29+0000
2023-06-29T15:29+0000
مجتمع
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وانتشرت لقطات تظهر لحظة هروب موظفي السفارة السويدية في العراق من مبنى السفارة بعد اقتحامها من قبل المتظاهرين المحتجين على حادثة حرق القرآن الكريم.يشار إلى أن المحتجين الغاضبين الذين تجمعوا، في وقت سابق، أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكنوا من كسر بوابة السفارة والدخول إلى باحة السفارة.ويذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد لهروب موظفي السفارة السويدية في بغداد بعد اقتحامها... فيديو
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ذكرت وسائل إعلام عراقية أن محتجين اقتحموا السفارة السويدية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، للتعبير عن استيائهم من حرق القرآن أمام مسجد في العاصمة السويدية.
وانتشرت لقطات تظهر لحظة هروب موظفي السفارة السويدية في العراق من مبنى السفارة بعد اقتحامها من قبل المتظاهرين المحتجين على حادثة حرق القرآن الكريم.
يشار إلى أن المحتجين الغاضبين الذين تجمعوا، في وقت سابق، أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكنوا من كسر بوابة السفارة والدخول إلى باحة السفارة.
ويذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.
وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.