https://sputnikarabic.ae/20230629/مفتي-سوريا-السابق-يثمن-دعم-بوتين-للقيم-الروحية-1078599276.html
مفتي سوريا السابق يثمن دعم بوتين للقيم الروحية
مفتي سوريا السابق يثمن دعم بوتين للقيم الروحية
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة ترسل أنظمة دفاع جوي وصاروخي لبولندا؛ إحراق نسخة من القرآن في السويد وبوتين يؤكد أنها جريمة تعاقب عليها روسيا؛ احتجاجات... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T17:11+0000
2023-06-29T17:11+0000
2023-06-29T17:11+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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مفتي سوريا يثمن دعم بوتين للقيم الروحية
مفتي سوريا يثمن دعم بوتين للقيم الروحية
قررت السلطات السويدية بشكل مستفز منح تصريح لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى المبارك ما أثار غضب واستنكار جميع المسلمين حول العالم.حول هذا الموضوع، قال مفتي سوريا السابق، سماحة الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون:خبير: ألمانيا سترسل إلى أوكرانيا طائرات يمكنها حمل أسلحة نوويةأعلنت وكالة التعاون الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام متكامل للدفاع الجوي والصاروخي إلى بولندا بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار.في سياق متصل أعلن المستشارالألماني أولاف شولتس، أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتوريد تسليح طويل الأمد إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة.حول هذه المواضيع قال لـ "حصاد الأسبوع" الاكاديمي في العلاقات الدولية الدكتور مصطفى خالد المحمد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
مفتي سوريا السابق يثمن دعم بوتين للقيم الروحية
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة ترسل أنظمة دفاع جوي وصاروخي لبولندا؛ إحراق نسخة من القرآن في السويد وبوتين يؤكد أنها جريمة تعاقب عليها روسيا؛ احتجاجات عنيفة في فرنسا بعد قتل ضابط شرطة لقاصر.
قررت السلطات السويدية بشكل مستفز منح تصريح لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى المبارك ما أثار غضب واستنكار جميع المسلمين حول العالم.
حول هذا الموضوع، قال مفتي سوريا السابق، سماحة الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون:
"نحن أمة تؤمن بكل الرسالات السماوية والقرآن جامع لكل الأديان السماوية، وعندما يحرق هذا السويدي نسخة من القرآن يكون قد أحرق معه كل الكتب السماوية فالقضية ليست كلاما أحرق، فليعلموا أننا أمة لا يؤثر على انتشارنا إحراق ورق لأنه في قلوبنا وليس في السطور. وروسيا مرتبطة بالقرآن الكريم، فهل تعلمون أن أقدم نسخ للقرآن الكريم موجودة في روسيا، في الجمهوريات السوفيتيية السابقة، وحوفظ عليها منذ آلاف السنين، وكان الروس المسلمون يحفظون القرآن في صدروهم أنذاك بشكل عجيب دون أن تتوفر لهم نسخ منه، لذلك نشكر الرئيس بوتين على هذه اللفتة منه وحضوره وتأييده ودعمه الدائم للقيم الروحية بكل رسالاتها السماوية".
خبير: ألمانيا سترسل إلى أوكرانيا طائرات يمكنها حمل أسلحة نووية
أعلنت وكالة التعاون الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام متكامل للدفاع الجوي والصاروخي إلى بولندا بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار.
في سياق متصل أعلن المستشارالألماني أولاف شولتس، أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتوريد تسليح طويل الأمد إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة.
حول هذه المواضيع قال لـ "حصاد الأسبوع" الاكاديمي في العلاقات الدولية الدكتور مصطفى خالد المحمد:
"الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من هذه الحرب والقارة الأوروبية هي المتضررة وإرسال الأسلحة إلى القارة الأوروبية ينذر بحرب عالمية ثالثة، أما بالنسبة لألمانيا، فهي تعتبر بوثيقتها الاستراتيجية للأمن القومي أن روسيا هي التهديد الأكبرللسلام والأمن في أوروبا، لذلك ستواصل تقديم طائرات يمكنها حمل أسلحة نووية سترسلها إلى أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...