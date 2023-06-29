https://sputnikarabic.ae/20230629/مقتل-مجموعة-أوكرانية-بانفجار-ألغام-زرعها-رفاقهم-بسبب-سوء-التنسيق-1078590315.html
مقتل جنود أوكرانيين بانفجار ألغام زرعها رفاقهم بسبب سوء التنسيق
مقتل جنود أوكرانيين بانفجار ألغام زرعها رفاقهم بسبب سوء التنسيق
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم تفجير مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية بواسطة الألغام الخاصة بها في لوغانسك. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T09:20+0000
2023-06-29T09:20+0000
2023-06-29T09:22+0000
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أثناء السيطرة الموضوعية، في منطقة ستيلماخوفكا، تم تحديد مجموعة من التشكيلات المسلحة الأوكرانيا يبلغ عددها 12 شخصا، والتي كانت تتقدم لمواقعنا الأمامية".ووفقا له، على طول الطريق، جاءت مجموعة من المخربين إلى المنطقة، حيث كانت الوحدة الهندسية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اليوم السابق تقوم بزرع الألغام قبل يوم واحد.وقال ماروتشكو: "نتيجة عدم التنسيق في الأعمال، فجر المخربين أنفسهم بواسطة ألغامهم الخاصة. تكبدوا خسائر بلغت أربعة جنود، واضطرت مجموعة التخريب والاستطلاع إلى التراجع".وفي وقت سابق، قال ماروتشكو، نقلا عن مصادره الخاصة: "في منطقة سيريبريانكا من مواقع الحرس الوطني الأوكراني، تم تسجيل نيران أسلحة صغيرة في مواقع اللواء الميكانيكي رقم 67، التابع للقوات الأوكرانية".ووفقا له، فإن هذا الاشتباك يرجع إلى حقيقة أن قوات الأمن الأوكرانية بهذه الطريقة التعسفية توقف محاولات العسكريين الأوكرانيين مغادرة مواقعها.شاهد أيضا: قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديوأقرا أيضا: إعلام ألماني: الجنود الأوكرانيون يعطبون دبابات "ليوبارد 2" خوفا من مواجهة الجيش الروسي
https://sputnikarabic.ae/20230629/مناوشات-بين-أفراد-القوات-الأوكرانية-المسلحة-1078589820.html
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روسيا, العالم, حصري, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, حصري, أخبار أوكرانيا
مقتل جنود أوكرانيين بانفجار ألغام زرعها رفاقهم بسبب سوء التنسيق
09:20 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 09:22 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم تفجير مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية بواسطة الألغام الخاصة بها في لوغانسك.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أثناء السيطرة الموضوعية، في منطقة ستيلماخوفكا، تم تحديد مجموعة من التشكيلات المسلحة الأوكرانيا يبلغ عددها 12 شخصا، والتي كانت تتقدم لمواقعنا الأمامية".
ووفقا له، على طول الطريق، جاءت مجموعة من المخربين إلى المنطقة، حيث كانت الوحدة الهندسية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اليوم السابق تقوم بزرع الألغام قبل يوم واحد.
وقال ماروتشكو: "نتيجة عدم التنسيق في الأعمال، فجر المخربين أنفسهم بواسطة ألغامهم الخاصة. تكبدوا خسائر بلغت أربعة جنود، واضطرت مجموعة التخريب والاستطلاع إلى التراجع".
وفي وقت سابق، قال ماروتشكو، نقلا عن مصادره الخاصة: "في منطقة سيريبريانكا من مواقع الحرس الوطني الأوكراني، تم تسجيل نيران أسلحة صغيرة في مواقع اللواء الميكانيكي رقم 67، التابع للقوات الأوكرانية".
ووفقا له، فإن هذا الاشتباك يرجع إلى حقيقة أن قوات الأمن الأوكرانية بهذه الطريقة التعسفية توقف محاولات العسكريين الأوكرانيين مغادرة مواقعها.