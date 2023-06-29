https://sputnikarabic.ae/20230629/نائب-رئيس-مجلس-السيادة-الانتقالي-السوداني-يصل-إلى-موسكو-1078599129.html
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يصل إلى موسكو
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يصل إلى موسكو
صرحت السفارة السودانية في موسكو لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T14:03+0000
2023-06-29T14:03+0000
2023-06-29T14:14+0000
روسيا
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وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك"، إن "نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان مالك عقار يقوم بزيارة إلى موسكو ويخطط للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، عن "تواصله مع الفاعلين الدوليين في المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي لحثهم بالعمل بفعالية والتنسيق من أجل إنجاح جهود السلام في السودان".وكشف عقار أنه "أكد لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأممي إلى السودان ضرورة إيقاف الحرب"، مؤكدًا أن "الوضع في السودان يحتاج إلى عملية سلام جادة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.ولم تفلح أكثر من هدنة جرى الاتفاق عليها بين طرفي القتال بوساطات عربية وأمريكية، في إنهاء القتال والحد من تبعاته على المدنيين، كان آخرها اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230627/سلفا-كير-يتواصل-مع-طرفي-الصراع-في-السودان-لإنهاء-الحرب-1078536198.html
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روسيا, العالم, أخبار السودان اليوم
روسيا, العالم, أخبار السودان اليوم
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يصل إلى موسكو
14:03 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 14:14 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
صرحت السفارة السودانية في موسكو لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو.
وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك"، إن "نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان مالك عقار يقوم بزيارة إلى موسكو ويخطط للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".
وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، عن "تواصله مع الفاعلين الدوليين في المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي لحثهم بالعمل بفعالية والتنسيق من أجل إنجاح جهود السلام في السودان".
وكشف عقار أنه "أكد لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأممي إلى السودان ضرورة إيقاف الحرب"، مؤكدًا أن "الوضع في السودان يحتاج إلى عملية سلام جادة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
ولم تفلح أكثر من هدنة جرى الاتفاق عليها بين طرفي القتال بوساطات عربية وأمريكية، في إنهاء القتال والحد من تبعاته على المدنيين، كان آخرها اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو الجاري.