نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية حتى لو وقعت اتفاقا مع واشنطن
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Oren Ziv
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير "ترسانة نووية"، حتى إذا وقعت طهران اتفاقا نوويا مع واشنطن.
جاء ذلك خلال كلمة له بحفل تخريج دورة الطيارين بقاعدة "حتسريم" الجوية في بئر السبع جنوبي إسرائيل، وفق قناة "كان" الرسمية.
وقال نتنياهو: "لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية"، مضيفا "حتى لو تم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هذه الاتفاق لن يلزمنا".
ومضى بقوله: "سنحافظ على حقوقنا وواجباتنا في الدفاع عن أنفسنا في أي مكان في الشرق الأوسط، وسوف تؤدي القوات الجوية دورًا مهمًا في هذا".
ראש הממשלה בטקס סיום קורס טיס: "לא נאפשר לאיראן לפתח ארסנל גרעיני. גם אם יחתם הסכם בין ארה"ב לאיראן, ההסכם הזה לא יחייב אותנו. אנחנו נשמור על זכותינו וחובותינו להגן על עצמנו בכל מקום במזרח התיכון ולחיל האוויר יהיה חלק חשוב בזה"@ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) June 29, 2023
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في كلمة له خلال الفعالية تفسها: "لن نسلم أو نسمح بأسلحة نووية في أيدي إيران، إمبراطورية الشر التي تسعى لتدمير دولة إسرائيل"، على حد وصفه.
وأضاف غالانت: "عندما يتعلق الأمر بمعركة من أجل وجود دولة اسرائيل وسلامتها في مواجهة تهديد نووي ناشئ، فإن كل الخيارات مطروحة".
שר הביטחון גלנט בטקס סיום קורס טיס: "לא נשלים ולא נאפשר נשק גרעיני בידי איראן, אימפריית רשע השואפת להשמיד את מדינת ישראל. כאשר מדובר בקרב על קיומה של מדינת ישראל ועל שלמותה, לנוכח איום גרעיני מתהווה, כל האפשרויות נמצאות על השולחן"@ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) June 29, 2023
ووسط الحديث عن اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعيد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، يتزايد الرفض الإسرائيلي للاتفاق، الذي تقول تل أبيب إنه لن يوقف طهران عن مساعيها لإنتاج سلاح نووي.
وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وبالأخص إنتاج الكهرباء، وتتهم إسرائيل في المقابل بحيازة ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.