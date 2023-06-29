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https://sputnikarabic.ae/20230629/نتنياهو-لن-نسمح-لإيران-بتطوير-ترسانة-نووية-حتى-لو-وقعت-اتفاقا-مع-واشنطن-1078602953.html
نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية حتى لو وقعت اتفاقا مع واشنطن
نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية حتى لو وقعت اتفاقا مع واشنطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير "ترسانة نووية"، حتى إذا وقعت طهران اتفاقا نوويا مع واشنطن. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T16:28+0000
2023-06-29T16:28+0000
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جاء ذلك خلال كلمة له بحفل تخريج دورة الطيارين بقاعدة "حتسريم" الجوية في بئر السبع جنوبي إسرائيل، وفق قناة "كان" الرسمية.وقال نتنياهو: "لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية"، مضيفا "حتى لو تم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هذه الاتفاق لن يلزمنا".ومضى بقوله: "سنحافظ على حقوقنا وواجباتنا في الدفاع عن أنفسنا في أي مكان في الشرق الأوسط، وسوف تؤدي القوات الجوية دورًا مهمًا في هذا".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في كلمة له خلال الفعالية تفسها: "لن نسلم أو نسمح بأسلحة نووية في أيدي إيران، إمبراطورية الشر التي تسعى لتدمير دولة إسرائيل"، على حد وصفه.وأضاف غالانت: "عندما يتعلق الأمر بمعركة من أجل وجود دولة اسرائيل وسلامتها في مواجهة تهديد نووي ناشئ، فإن كل الخيارات مطروحة".ووسط الحديث عن اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعيد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، يتزايد الرفض الإسرائيلي للاتفاق، الذي تقول تل أبيب إنه لن يوقف طهران عن مساعيها لإنتاج سلاح نووي.وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وبالأخص إنتاج الكهرباء، وتتهم إسرائيل في المقابل بحيازة ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية حتى لو وقعت اتفاقا مع واشنطن

16:28 GMT 29.06.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير "ترسانة نووية"، حتى إذا وقعت طهران اتفاقا نوويا مع واشنطن.
جاء ذلك خلال كلمة له بحفل تخريج دورة الطيارين بقاعدة "حتسريم" الجوية في بئر السبع جنوبي إسرائيل، وفق قناة "كان" الرسمية.
وقال نتنياهو: "لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية"، مضيفا "حتى لو تم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هذه الاتفاق لن يلزمنا".
ومضى بقوله: "سنحافظ على حقوقنا وواجباتنا في الدفاع عن أنفسنا في أي مكان في الشرق الأوسط، وسوف تؤدي القوات الجوية دورًا مهمًا في هذا".
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في كلمة له خلال الفعالية تفسها: "لن نسلم أو نسمح بأسلحة نووية في أيدي إيران، إمبراطورية الشر التي تسعى لتدمير دولة إسرائيل"، على حد وصفه.
وأضاف غالانت: "عندما يتعلق الأمر بمعركة من أجل وجود دولة اسرائيل وسلامتها في مواجهة تهديد نووي ناشئ، فإن كل الخيارات مطروحة".
ووسط الحديث عن اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعيد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، يتزايد الرفض الإسرائيلي للاتفاق، الذي تقول تل أبيب إنه لن يوقف طهران عن مساعيها لإنتاج سلاح نووي.
وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وبالأخص إنتاج الكهرباء، وتتهم إسرائيل في المقابل بحيازة ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.
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