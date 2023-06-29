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https://sputnikarabic.ae/20230629/هلع-وذعر-داخل-سفينة-رويال-كاريبيان-بعد-تعرضها-لعاصفة-قوية-فيديو-1078592082.html
هلع وذعر داخل سفينة "رويال كاريبيان" بعد تعرضها لعاصفة قوية... فيديو
هلع وذعر داخل سفينة "رويال كاريبيان" بعد تعرضها لعاصفة قوية... فيديو
رصد مقطع فيديو لحظة تعرض سفينة رحلات إلى عاصفة قوية، خلال رسوها في إحدى الموانئ في الولايات المتحدة الأمريكية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T10:29+0000
2023-06-29T10:30+0000
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وضربت العاصفة السفينة التابعة لشركة "رويال كاريبيان"، بعد صعود الركاب على متنها، ما تسبب في هلع وذعر بينهم نتيجة تطاير حطام من الطابق العلوي لها.وكانت السفينة ترسو في ميناء كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، ورصد مقطع الفيديو حالة الهلع التي انتابت الركاب، الذين تمكنوا من تفادي الإصابات نتيجة الحطام المتطاير خلال العاصفة.ويظهر مقطع فيديو آخر، زحف بعض الركاب بجوار حاجز زجاجي على ظهر السفينة لتجنب الإصابة بالحطام المتطاير، بينما ظهر آخرون وهم يحاولون الفرار إلى داخل السفينة للإفلات من الخطر.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو

هلع وذعر داخل سفينة "رويال كاريبيان" بعد تعرضها لعاصفة قوية... فيديو

10:29 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 10:30 GMT 29.06.2023)
© AFP 2023السفينة السياحية رويال كاريبيان
السفينة السياحية رويال كاريبيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023
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رصد مقطع فيديو لحظة تعرض سفينة رحلات إلى عاصفة قوية، خلال رسوها في إحدى الموانئ في الولايات المتحدة الأمريكية.
وضربت العاصفة السفينة التابعة لشركة "رويال كاريبيان"، بعد صعود الركاب على متنها، ما تسبب في هلع وذعر بينهم نتيجة تطاير حطام من الطابق العلوي لها.
وكانت السفينة ترسو في ميناء كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، ورصد مقطع الفيديو حالة الهلع التي انتابت الركاب، الذين تمكنوا من تفادي الإصابات نتيجة الحطام المتطاير خلال العاصفة.
ويظهر مقطع فيديو آخر، زحف بعض الركاب بجوار حاجز زجاجي على ظهر السفينة لتجنب الإصابة بالحطام المتطاير، بينما ظهر آخرون وهم يحاولون الفرار إلى داخل السفينة للإفلات من الخطر.
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