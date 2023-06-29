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4 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة… تحذير أممي من تراجع الوضع الإنساني في نيجيريا
4 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة… تحذير أممي من تراجع الوضع الإنساني في نيجيريا
حذرت الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية في نيجيريا، مشيرة إلى أن خطر المجاعة يهدد نحو 4 ملايين شخص، خاصة في شمالي البلاد. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T05:40+0000
2023-06-29T05:40+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".ولفت إلى أن هذا العدد سجل ارتفاعا عن العام الماضي، الذي كان فيه عدد من يواجهون خطر الجوع نحو 4.1 مليون نسمة، مشيرا إلى أنهم ينتشرون في ولايات يوبي وأداماوا وبورنو.كما أشار منسق الأمم المتحدة إلى أن هذا الأمر يمس نحو 700 ألف طفل دون الخامسة من عمرهم، بينما قالت كريستيان موندويت، ممثلة نيجيريا لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن الإمدادات الضرورية من الأغذية ستنفد في أغسطس/ آب المقبل.يذكر أن الأمم المتحدة تسعى لجمع نحو 1.3 مليار دولار لمساعدة نيجيريا، التي تشهد نزاعا مسلحا منذ 14 عاما بين الجيش والجماعات المسلحة، راح ضحيته نحو 40 ألف شخص بينما تسبب في تشريد نحو مليوني شخص آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/بلينكن-يعلن-مقتل-4-أشخاص-في-هجوم-على-قافلة-أمريكية-جنوب-شرقي-نيجيريا------1077150909.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار نيجيريا, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار نيجيريا, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

4 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة… تحذير أممي من تراجع الوضع الإنساني في نيجيريا

05:40 GMT 29.06.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEIصورة أرشيفية للفياضانات في نيجريا
صورة أرشيفية للفياضانات في نيجريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI
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حذرت الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية في نيجيريا، مشيرة إلى أن خطر المجاعة يهدد نحو 4 ملايين شخص، خاصة في شمالي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال شمالي: "عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع الشديد وصل إلى نحو 4.3 مليون نسمة، بينما يواجه نحو 500 ألف نسمة آخرين مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي".
ولفت إلى أن هذا العدد سجل ارتفاعا عن العام الماضي، الذي كان فيه عدد من يواجهون خطر الجوع نحو 4.1 مليون نسمة، مشيرا إلى أنهم ينتشرون في ولايات يوبي وأداماوا وبورنو.
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كما أشار منسق الأمم المتحدة إلى أن هذا الأمر يمس نحو 700 ألف طفل دون الخامسة من عمرهم، بينما قالت كريستيان موندويت، ممثلة نيجيريا لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن الإمدادات الضرورية من الأغذية ستنفد في أغسطس/ آب المقبل.
يذكر أن الأمم المتحدة تسعى لجمع نحو 1.3 مليار دولار لمساعدة نيجيريا، التي تشهد نزاعا مسلحا منذ 14 عاما بين الجيش والجماعات المسلحة، راح ضحيته نحو 40 ألف شخص بينما تسبب في تشريد نحو مليوني شخص آخرين.
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