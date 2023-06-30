https://sputnikarabic.ae/20230630/أحدث-نزال-بين-أقوى-المليارديرات-في-العالم-إيلون-ماسك-ضد-مارك-زوكربرغ-1078627727.html

أحدث نزال بين أقوى المليارديرات في العالم: إيلون ماسك ضد مارك زوكربرغ

أحدث نزال بين أقوى المليارديرات في العالم: إيلون ماسك ضد مارك زوكربرغ

صراع مرتقب في روما بين أقوى المليارديرات في العالم: إيلون ماسك ومارك زوكربرغ. فمن يفوز؟ 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T13:21+0000

2023-06-30T13:21+0000

2023-06-30T13:21+0000

وسائط متعددة

انفوجرافيك

إيلون ماسك

مارك زوكربيرغ

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أفاد موقع TMZ Sports الرياضي، أن أحدث معارك العصر يُمكن أن تحدث في "الكولوسيوم" في روما بين أقوى المليارديرات في العالم: إيلون ماسك ومارك زوكربرغ.وذكر الموقع أن وزير الثقافة الإيطالي قد تواصل مع زوكربرغ حول تنظيم مباراة في إطار مصارعة بطولة القتال النهائي "UFC" في ملعب روما الشهير "كولوسيوم"، ليكون شاهدWا على معركة القفص بين مالك "تويتر" ومؤسس "فيسبوك" قبل بضعة أيام.وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر، إنه من المحتمل نقل النزال فعلياً إلى "الكولوسيوم"، كتب فيها ما معناه : "هناك فرص لنقل النزال إلى الكولوسيوم"، ثم أضاف لتغريدته فيديو يوضح عمليات القتال التي كانت تحصل قديمًا على أرضية هذا الملعب ليقول ما معناه: "أحتاج إلى العمل على قدرتي على التحمل".كما كشف بعدها، رئيس بطولة القتال النهائي "UFC"، دانا وايت، عن جدّية ماسك وزوكربرغ بإتمام هذا النزال في أقرب وقت.يُذكر أن القصة كانت قد بدأت عندما قام إيلون ماسك بنشر تغريدة، أعلن فيها أنه على استعداد لخوض معركة "داخل القفص" مع زوكربرغ، ليرد عليه الأخير بنشر صورة عن تغريدة ماسك عبر ستوري حسابه على إنستغرام، معلقًا عليها: "أرسل لي الموقع" (أي موقع النزال).وعلى خلفية هذا "النزال اللفظي" الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي، أعد فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول أحدث نزال بين أقوى المليارديرات في العالم: إيلون ماسك ضد مارك زوكربرغ. فبرأيكم، من يتغلب على من؟

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انفوجرافيك, инфографика, إيلون ماسك, مارك زوكربيرغ