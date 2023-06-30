https://sputnikarabic.ae/20230630/أكاتسيا-تدمر-مدفعية-ذاتية-الحركة-أمريكية-فيديو-1078610295.html
"أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديو
"أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديو
دمر طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة مدفع هاوتزر "M777" الأمريكي الصنع على محور خيرسون. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T04:40+0000
2023-06-30T04:40+0000
2023-06-30T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأعمال المدفعية الروسية ولقطات للمدفع المحترق للعدو.تلقى طاقم مدفع أكاتسيا الذاتية الحركة للواء القطب الشمالي الـ80، التابع لتجمع "دنيبر" التابع للقوات المسلحة الروسية من القيادة إحداثيات مدافع هاوتزر الأمريكية، والتي نقلتها طائرة مسيرة. قامت أطقم الطائرات المسيرة الروسية باستطلاع مواقع العدو وصححت دقة إطلاق المدفعية.تم رصد مدفع القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. اقترب طاقم "أكاتسيا" لضربه.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تغرق-6-زوارق-عسكرية-أوكرانية-قرب-جسر-أنتونوفسكي-1078592170.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديو
04:40 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
دمر طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة مدفع هاوتزر "M777" الأمريكي الصنع على محور خيرسون.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأعمال المدفعية الروسية ولقطات للمدفع المحترق للعدو.
تلقى طاقم مدفع أكاتسيا الذاتية الحركة للواء القطب الشمالي الـ80، التابع لتجمع "دنيبر" التابع للقوات المسلحة الروسية من القيادة إحداثيات مدافع هاوتزر الأمريكية، والتي نقلتها طائرة مسيرة. قامت أطقم الطائرات المسيرة الروسية باستطلاع مواقع العدو وصححت دقة إطلاق المدفعية.
تم رصد مدفع القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. اقترب طاقم "أكاتسيا" لضربه.