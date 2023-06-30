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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/أكاتسيا-تدمر-مدفعية-ذاتية-الحركة-أمريكية-فيديو-1078610295.html
"أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديو
"أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديو
دمر طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة مدفع هاوتزر "M777" الأمريكي الصنع على محور خيرسون. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T04:40+0000
2023-06-30T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأعمال المدفعية الروسية ولقطات للمدفع المحترق للعدو.تلقى طاقم مدفع أكاتسيا الذاتية الحركة للواء القطب الشمالي الـ80، التابع لتجمع "دنيبر" التابع للقوات المسلحة الروسية من القيادة إحداثيات مدافع هاوتزر الأمريكية، والتي نقلتها طائرة مسيرة. قامت أطقم الطائرات المسيرة الروسية باستطلاع مواقع العدو وصححت دقة إطلاق المدفعية.تم رصد مدفع القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. اقترب طاقم "أكاتسيا" لضربه.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تغرق-6-زوارق-عسكرية-أوكرانية-قرب-جسر-أنتونوفسكي-1078592170.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديو

04:40 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 30.06.2023)
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصور"أكاتسيا" مدافع هاوتزر ذاتية الحركة
أكاتسيا مدافع هاوتزر ذاتية الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov
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دمر طاقم مدفع "أكاتسيا" الذاتي الحركة مدفع هاوتزر "M777" الأمريكي الصنع على محور خيرسون.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأعمال المدفعية الروسية ولقطات للمدفع المحترق للعدو.
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تغرق 6 زوارق عسكرية أوكرانية قرب جسر أنتونوفسكي
أمس, 10:22 GMT
تلقى طاقم مدفع أكاتسيا الذاتية الحركة للواء القطب الشمالي الـ80، التابع لتجمع "دنيبر" التابع للقوات المسلحة الروسية من القيادة إحداثيات مدافع هاوتزر الأمريكية، والتي نقلتها طائرة مسيرة. قامت أطقم الطائرات المسيرة الروسية باستطلاع مواقع العدو وصححت دقة إطلاق المدفعية.
تم رصد مدفع القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. اقترب طاقم "أكاتسيا" لضربه.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMT
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