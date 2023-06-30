https://sputnikarabic.ae/20230630/إجلاء-ركاب-طائرة-بمطار-بولكوفو-في-سان-بطرسبرغ-بعد-تصاعد-دخان-من-محرك-1078637165.html
عطل في محرك طائرة بوينغ 777 بسانت بطرسبرج وإجلاء الركاب دون إصابات
عطل في محرك طائرة بوينغ 777 بسانت بطرسبرج وإجلاء الركاب دون إصابات
أبلغ ممثل خدمات الطوارئ، صباح اليوم السبت، أن أحد الطائرات في مطار بولكوفو في سانت بطرسبرج في روسيا تعرض لعطل في المحرك. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T21:46+0000
2023-06-30T21:46+0000
2023-06-30T22:14+0000
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وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": "تصاعد الدخان من محرك طائرة في مطار سانت بطرسبرج بولكوفو" في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، مضيفا "أنه لم يصب أي شخص بأذى".وكانت الطائرة، طراز بوينغ 777 تعمل لصالح طيران الإمارات، من المفترض أن تقلع من سانت بطرسبرج إلى دبي.وذكر مكتب النيابة المحلية للنقل أن الحادث وقع في حوالي الساعة 23:15 بالتوقيت المحلي ليلة الجمعة (20:15 بتوقيت غرينتش) وأن السلطات تحقق في السبب، وتم إرسال ركاب الرحلة إلى صالة المطار.
https://sputnikarabic.ae/20210628/ضربة-جديدة-قد-تؤجل-إطلاق-طائرات-بوينغ-777-إكس-إلى-2024-1049385504.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, طيران الإمارات
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, طيران الإمارات
عطل في محرك طائرة بوينغ 777 بسانت بطرسبرج وإجلاء الركاب دون إصابات
21:46 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 22:14 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
أبلغ ممثل خدمات الطوارئ، صباح اليوم السبت، أن أحد الطائرات في مطار بولكوفو في سانت بطرسبرج في روسيا تعرض لعطل في المحرك.
وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك
": "تصاعد الدخان من محرك طائرة في مطار سانت بطرسبرج بولكوفو" في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، مضيفا "أنه لم يصب أي شخص بأذى".
وكانت الطائرة، طراز بوينغ 777 تعمل لصالح طيران الإمارات، من المفترض أن تقلع من سانت بطرسبرج إلى دبي.
وذكر مكتب النيابة المحلية للنقل أن الحادث وقع في حوالي الساعة 23:15 بالتوقيت المحلي ليلة الجمعة (20:15 بتوقيت غرينتش) وأن السلطات تحقق في السبب، وتم إرسال ركاب الرحلة إلى صالة المطار.