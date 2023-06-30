https://sputnikarabic.ae/20230630/إحياء-مشروع-خط-أنابيب-غاز-السلام-1078624495.html
إحياء مشروع "خط أنابيب غاز السلام"
إحياء مشروع "خط أنابيب غاز السلام"
تخطط شركة "غازبروم" الروسية لبناء مركز غاز جديد في إيران. بدلًا من خط "تركمانستان - أفغانستان - باكستان - الهند" المدروس سابقًا، تم اقتراح خط غاز جديد "إيران... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T11:39+0000
2023-06-30T11:39+0000
2023-06-30T11:39+0000
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خطط أنابيب غاز "إيران - باكستان" المعروف بـ "خط أنابيب السلام"، هو خط أنابيب قيد الإنشاء طوله 2670 كم. ينقل الغاز من إيران إلى باكستان. وبهذه الطريقة، سيتم تجاوز أفغانستان، حيث لا يستطيع أحد حتى الآن ضمان سلامة عملية البناء. كما أن باكستان ستكون المستهلك الرئيسي للغاز.في الرسم البياني لـ "سبوتنيك"، تتعرف على مقارنة بين خطي الغاز والميزات الرئيسية لكلا المشروعين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
إحياء مشروع "خط أنابيب غاز السلام"
تابعنا عبر
تخطط شركة "غازبروم" الروسية لبناء مركز غاز جديد في إيران. بدلًا من خط "تركمانستان - أفغانستان - باكستان - الهند" المدروس سابقًا، تم اقتراح خط غاز جديد "إيران وباكستان والهند".
خطط أنابيب غاز "إيران - باكستان" المعروف بـ "خط أنابيب السلام"، هو خط أنابيب قيد الإنشاء طوله 2670 كم. ينقل الغاز من إيران إلى باكستان. وبهذه الطريقة، سيتم تجاوز أفغانستان، حيث لا يستطيع أحد حتى الآن ضمان سلامة عملية البناء. كما أن باكستان ستكون المستهلك الرئيسي للغاز.
في الرسم البياني لـ "سبوتنيك"، تتعرف على مقارنة بين خطي الغاز والميزات الرئيسية لكلا المشروعين.