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إصابات إثر اقتحام القوات الإسرائيلية قرية بورين جنوب نابلس
إصابات إثر اقتحام القوات الإسرائيلية قرية بورين جنوب نابلس
جرح مواطن فلسطيني نتيجة سقوطه وتعرض آخر للاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت صباحا، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لقرية بورين جنوب... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T11:20+0000
2023-06-30T11:20+0000
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وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المواطنين.وأكدت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أنها قدمت العلاج للمواطن الذي سقط خلال المواجهات ولآخر تعرض للاختناق بالغاز المسيل للدموع، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قريتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس وقرية كفر قليل جنوبا، ودارت مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لها.وهاجم مستوطنون إسرائيليون مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، يوم الاثنين الماضي، ما تسبب في سقوط مصابين.ونقلت وكالة "وفا" عن غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية، قوله إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية دوما.ولفت إلى أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى تحطيم زجاج إحدى المركبات وإصابة اثنين من ركابها، بينما تعرضت مركبة أخرى قرب بلدة جماعين لهجوم بغاز الفلفل.ووافقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حيث يقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الإسرائيلي، هدفها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بينما ترفض مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

إصابات إثر اقتحام القوات الإسرائيلية قرية بورين جنوب نابلس

11:20 GMT 30.06.2023
© AFP 2023 / Zain Jaafarاشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / Zain Jaafar
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جرح مواطن فلسطيني نتيجة سقوطه وتعرض آخر للاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت صباحا، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لقرية بورين جنوب نابلس.
وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المواطنين.
وأكدت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أنها قدمت العلاج للمواطن الذي سقط خلال المواجهات ولآخر تعرض للاختناق بالغاز المسيل للدموع، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قريتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس وقرية كفر قليل جنوبا، ودارت مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لها.
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غالانت يجري محادثات مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية
27 يونيو, 11:48 GMT
وهاجم مستوطنون إسرائيليون مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، يوم الاثنين الماضي، ما تسبب في سقوط مصابين.
ونقلت وكالة "وفا" عن غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية، قوله إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية دوما.
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5 يونيو, 23:11 GMT
ولفت إلى أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى تحطيم زجاج إحدى المركبات وإصابة اثنين من ركابها، بينما تعرضت مركبة أخرى قرب بلدة جماعين لهجوم بغاز الفلفل.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حيث يقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الإسرائيلي، هدفها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بينما ترفض مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.
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