https://sputnikarabic.ae/20230630/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-تزود-كييف-بذخائر-عنقودية-في-يوليو-المقبل-1078613932.html
إعلام: الولايات المتحدة قد تزود كييف بذخائر عنقودية في يوليو المقبل
إعلام: الولايات المتحدة قد تزود كييف بذخائر عنقودية في يوليو المقبل
سيتخذ البيت الأبيض قرارًا، في وقت قريب، بتزويد كييف بذخائر عنقودية، وفي حال تمت الموافقة على ذلك فستدخل هذه الذخيرة ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T07:33+0000
2023-06-30T07:33+0000
2023-06-30T07:33+0000
العالم
رصد عسكري
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وقال مسؤولون إن القرار النهائي للبيت الأبيض متوقع قريبًا، وأنه في حال الموافقة عليه، يمكن تضمين الأسلحة في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في وقت مبكر من الشهر المقبل، وفقا لقناة "سي إن إن".الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا.ذكرت مجلة "فورين بوليسي" سابقًا، أن عددًا من المشرعين الأمريكيين طالبوا بايدن بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدة كييف على الهجوم المضاد.
https://sputnikarabic.ae/20230630/نونا-تدمر-مدفع-هاون-أوكراني-فيديو-1078611538.html
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العالم, رصد عسكري
إعلام: الولايات المتحدة قد تزود كييف بذخائر عنقودية في يوليو المقبل
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سيتخذ البيت الأبيض قرارًا، في وقت قريب، بتزويد كييف بذخائر عنقودية، وفي حال تمت الموافقة على ذلك فستدخل هذه الذخيرة ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، في تموز/ يوليو المقبل.
وقال مسؤولون إن القرار النهائي للبيت الأبيض متوقع قريبًا، وأنه في حال الموافقة عليه، يمكن تضمين الأسلحة في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في وقت مبكر من الشهر المقبل، وفقا لقناة "سي إن إن".
الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا.
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" سابقًا، أن عددًا من المشرعين الأمريكيين طالبوا بايدن بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
لمساعدة كييف على الهجوم المضاد.