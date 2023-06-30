https://sputnikarabic.ae/20230630/إعلام-حجم-التحصينات-الروسية-يصدم-الجيش-الأوكراني-1078621944.html
إعلام: حجم التحصينات الروسية "يصدم" الجيش الأوكراني
إعلام: حجم التحصينات الروسية "يصدم" الجيش الأوكراني
اعترف الرقيب الأوكراني غيورغي فولكوف، قائد وحدة استطلاع باستخدام طائرات مسيّرة، بأن القوات الأوكرانية أثناء الهجوم "صدمت" بحجم تدريب القوات الروسية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T09:42+0000
2023-06-30T09:42+0000
2023-06-30T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179405_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc2c949f0661c524dcb5c3e5d630061c.jpg
وقال المسؤول العسكري الأوكراني: "عندما بدأ الهجوم البري في وقت سابق من هذا الشهر، أصيب الأوكرانيون بنوع ما من الصدمة من حجم الدفاع الروسي".كما أشارإلى أن روسيا أعدت ما لا يقل عن ثلاثة خطوط دفاعية على طول الجبهة، تشمل خنادق حفرتها الجرارات وعززت بالخرسانات.بالإضافة إلى ذلك، جهزت القوات الروسية ملاجئ للدبابات وغيرها من المعدات، كما مهدت الممرات بالحصى حتى لا تعلق المركبات الثقيلة في الوحل أثناء هطول الأمطار. وقال فولكوف: "كانت هذه أشياء بسيطة، لكن إذا جمعت كل شيء معًا، فستحصل على نظام دفاع كبير"، وفقا لمجلة "وول ستريت جورنال".بدأ الهجوم الأوكراني على محاور يوجني دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. تستخدم كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلّحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20230630/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-مضادا-في-زابوروجيه-1078621337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_743348d20a901d177d4332f1a3e37296.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: حجم التحصينات الروسية "يصدم" الجيش الأوكراني
تابعنا عبر
اعترف الرقيب الأوكراني غيورغي فولكوف، قائد وحدة استطلاع باستخدام طائرات مسيّرة، بأن القوات الأوكرانية أثناء الهجوم "صدمت" بحجم تدريب القوات الروسية.
وقال المسؤول العسكري الأوكراني: "عندما بدأ الهجوم البري في وقت سابق من هذا الشهر، أصيب الأوكرانيون بنوع ما من الصدمة من حجم الدفاع الروسي".
كما أشارإلى أن روسيا أعدت ما لا يقل عن ثلاثة خطوط دفاعية على طول الجبهة، تشمل خنادق حفرتها الجرارات وعززت بالخرسانات.
بالإضافة إلى ذلك، جهزت القوات الروسية ملاجئ للدبابات وغيرها من المعدات، كما مهدت الممرات بالحصى حتى لا تعلق المركبات الثقيلة في الوحل أثناء هطول الأمطار. وقال فولكوف: "كانت هذه أشياء بسيطة، لكن إذا جمعت كل شيء معًا، فستحصل على نظام دفاع كبير
"، وفقا لمجلة "وول ستريت جورنال".
بدأ الهجوم الأوكراني على محاور يوجني دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. تستخدم كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلّحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".