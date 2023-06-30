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لافروف: الغرب يحاول "تجميد الصراع" وكسب الوقت لضخ الأسلحة إلى أوكرانيا... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/إعلام-حجم-التحصينات-الروسية-يصدم-الجيش-الأوكراني-1078621944.html
إعلام: حجم التحصينات الروسية "يصدم" الجيش الأوكراني
إعلام: حجم التحصينات الروسية "يصدم" الجيش الأوكراني
اعترف الرقيب الأوكراني غيورغي فولكوف، قائد وحدة استطلاع باستخدام طائرات مسيّرة، بأن القوات الأوكرانية أثناء الهجوم "صدمت" بحجم تدريب القوات الروسية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T09:42+0000
2023-06-30T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المسؤول العسكري الأوكراني: "عندما بدأ الهجوم البري في وقت سابق من هذا الشهر، أصيب الأوكرانيون بنوع ما من الصدمة من حجم الدفاع الروسي".كما أشارإلى أن روسيا أعدت ما لا يقل عن ثلاثة خطوط دفاعية على طول الجبهة، تشمل خنادق حفرتها الجرارات وعززت بالخرسانات.بالإضافة إلى ذلك، جهزت القوات الروسية ملاجئ للدبابات وغيرها من المعدات، كما مهدت الممرات بالحصى حتى لا تعلق المركبات الثقيلة في الوحل أثناء هطول الأمطار. وقال فولكوف: "كانت هذه أشياء بسيطة، لكن إذا جمعت كل شيء معًا، فستحصل على نظام دفاع كبير"، وفقا لمجلة "وول ستريت جورنال".بدأ الهجوم الأوكراني على محاور يوجني دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. تستخدم كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلّحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20230630/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-مضادا-في-زابوروجيه-1078621337.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: حجم التحصينات الروسية "يصدم" الجيش الأوكراني

09:42 GMT 30.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
/
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اعترف الرقيب الأوكراني غيورغي فولكوف، قائد وحدة استطلاع باستخدام طائرات مسيّرة، بأن القوات الأوكرانية أثناء الهجوم "صدمت" بحجم تدريب القوات الروسية.
وقال المسؤول العسكري الأوكراني: "عندما بدأ الهجوم البري في وقت سابق من هذا الشهر، أصيب الأوكرانيون بنوع ما من الصدمة من حجم الدفاع الروسي".
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يشن هجوما مضادا في زابوروجيه
08:48 GMT
كما أشارإلى أن روسيا أعدت ما لا يقل عن ثلاثة خطوط دفاعية على طول الجبهة، تشمل خنادق حفرتها الجرارات وعززت بالخرسانات.
بالإضافة إلى ذلك، جهزت القوات الروسية ملاجئ للدبابات وغيرها من المعدات، كما مهدت الممرات بالحصى حتى لا تعلق المركبات الثقيلة في الوحل أثناء هطول الأمطار. وقال فولكوف: "كانت هذه أشياء بسيطة، لكن إذا جمعت كل شيء معًا، فستحصل على نظام دفاع كبير"، وفقا لمجلة "وول ستريت جورنال".
بدأ الهجوم الأوكراني على محاور يوجني دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. تستخدم كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلّحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:33 GMT
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