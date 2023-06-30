https://sputnikarabic.ae/20230630/الأول-من-نوعه-تل-أبيب-تطالب-المغرب-بتسليمها-إسرائيليا-متهما-بتفجير-منشأة-1078611351.html
الأول من نوعه... تل أبيب تطالب المغرب بتسليمها إسرائيليا متهما بتفجير منشأة
الأول من نوعه... تل أبيب تطالب المغرب بتسليمها إسرائيليا متهما بتفجير منشأة
طلبت إسرائيل من المغرب تسليمها مواطنا إسرائيليا موقوفا على أراضيها، لضلوعه في تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، في العام 2021. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T07:12+0000
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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الخميس، بأن إسرائيل طلبت من المغرب تسليمها مواطنا من "عرب إسرائيل"، متهما في واقعة تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية داخل مدينة الناصرة، في العام 2021، موضحة أنه أول طلب من نوعه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.وأفادت الصحيفة بأن المواطن الإسرائيلي، نسيم خليبات، فر من بلاده في مارس/ آذار من العام الماضي، إلى الرباط، وهو ما دعا تل أبيب إلى تقديم طلب للسلطات المغربية بتسليمها خليبات، رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.ويشتبه المواطن المطلوب، وهو من مدينة تابعة للشمال الإسرائيلي، في ضلوعه برفقة آخرين في تفجير مبنى تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية في الناصرة، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.ويشار إلى أن كل من المغرب وإسرائيل قد وقعا على اتفاقية لـ"تبادل المعلومات الأمنية وتعقب المجرمين الإسرائيليين الذين يفرون إلى المغرب".وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأول من نوعه... تل أبيب تطالب المغرب بتسليمها إسرائيليا متهما بتفجير منشأة
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طلبت إسرائيل من المغرب تسليمها مواطنا إسرائيليا موقوفا على أراضيها، لضلوعه في تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، في العام 2021.
وأفادت صحيفة
"هسبريس"، مساء أمس الخميس، بأن إسرائيل طلبت من المغرب تسليمها مواطنا من "عرب إسرائيل"، متهما في واقعة تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية داخل مدينة الناصرة، في العام 2021، موضحة أنه أول طلب من نوعه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
وأفادت الصحيفة بأن المواطن الإسرائيلي، نسيم خليبات، فر من بلاده في مارس/ آذار من العام الماضي، إلى الرباط، وهو ما دعا تل أبيب إلى تقديم طلب للسلطات المغربية
بتسليمها خليبات، رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.
ويشتبه المواطن المطلوب، وهو من مدينة تابعة للشمال الإسرائيلي، في ضلوعه برفقة آخرين في تفجير مبنى تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية في الناصرة، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ويشار إلى أن كل من المغرب وإسرائيل قد وقعا على اتفاقية لـ"تبادل المعلومات الأمنية وتعقب المجرمين الإسرائيليين الذين يفرون إلى المغرب".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.