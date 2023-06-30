عربي
https://sputnikarabic.ae/20230630/الأول-من-نوعه-تل-أبيب-تطالب-المغرب-بتسليمها-إسرائيليا-متهما-بتفجير-منشأة-1078611351.html
الأول من نوعه... تل أبيب تطالب المغرب بتسليمها إسرائيليا متهما بتفجير منشأة‎
الأول من نوعه... تل أبيب تطالب المغرب بتسليمها إسرائيليا متهما بتفجير منشأة‎
طلبت إسرائيل من المغرب تسليمها مواطنا إسرائيليا موقوفا على أراضيها، لضلوعه في تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، في العام 2021. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T07:12+0000
2023-06-30T07:12+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101653/73/1016537369_0:983:4134:3308_1920x0_80_0_0_5aa5a6b12048569d22440121a3479f7e.jpg
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الخميس، بأن إسرائيل طلبت من المغرب تسليمها مواطنا من "عرب إسرائيل"، متهما في واقعة تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية داخل مدينة الناصرة، في العام 2021، موضحة أنه أول طلب من نوعه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.وأفادت الصحيفة بأن المواطن الإسرائيلي، نسيم خليبات، فر من بلاده في مارس/ آذار من العام الماضي، إلى الرباط، وهو ما دعا تل أبيب إلى تقديم طلب للسلطات المغربية بتسليمها خليبات، رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.ويشتبه المواطن المطلوب، وهو من مدينة تابعة للشمال الإسرائيلي، في ضلوعه برفقة آخرين في تفجير مبنى تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية في الناصرة، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.ويشار إلى أن كل من المغرب وإسرائيل قد وقعا على اتفاقية لـ"تبادل المعلومات الأمنية وتعقب المجرمين الإسرائيليين الذين يفرون إلى المغرب".وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230624/المغرب-يأجل-قمة-للدول-الموقعة-على-اتفاقيات-أبراهام-ردا-على-تصاعد-العنف-في-الضفة-الغربية-1078441485.html
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101653/73/1016537369_0:595:4134:3696_1920x0_80_0_0_af67340791627bbaa8d3e9e231ec0631.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الأول من نوعه... تل أبيب تطالب المغرب بتسليمها إسرائيليا متهما بتفجير منشأة‎

07:12 GMT 30.06.2023
© AFP 2023 / JESUS BLASCO DE AVELLANEDAالأمن المغربي
الأمن المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / JESUS BLASCO DE AVELLANEDA
تابعنا عبرTelegramNabd
طلبت إسرائيل من المغرب تسليمها مواطنا إسرائيليا موقوفا على أراضيها، لضلوعه في تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، في العام 2021.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الخميس، بأن إسرائيل طلبت من المغرب تسليمها مواطنا من "عرب إسرائيل"، متهما في واقعة تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية داخل مدينة الناصرة، في العام 2021، موضحة أنه أول طلب من نوعه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
وأفادت الصحيفة بأن المواطن الإسرائيلي، نسيم خليبات، فر من بلاده في مارس/ آذار من العام الماضي، إلى الرباط، وهو ما دعا تل أبيب إلى تقديم طلب للسلطات المغربية بتسليمها خليبات، رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
المغرب يؤجل قمة للدول الموقعة على اتفاقيات "أبراهام" ردا على تصاعد العنف في الضفة الغربية
24 يونيو, 02:55 GMT
ويشتبه المواطن المطلوب، وهو من مدينة تابعة للشمال الإسرائيلي، في ضلوعه برفقة آخرين في تفجير مبنى تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية في الناصرة، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ويشار إلى أن كل من المغرب وإسرائيل قد وقعا على اتفاقية لـ"تبادل المعلومات الأمنية وتعقب المجرمين الإسرائيليين الذين يفرون إلى المغرب".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала