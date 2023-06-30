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https://sputnikarabic.ae/20230630/الجيش-الروسي-يشن-قصف-مدفعي-على-لواءين-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1078609209.html
الجيش الروسي يشن قصف مدفعي على لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يشن قصف مدفعي على لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية
30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T02:42+0000
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الجيش الروسي يشن قصف مدفعي على لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية

02:42 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 02:46 GMT 30.06.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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