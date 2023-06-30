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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-مضادا-في-زابوروجيه-1078621337.html
الجيش الروسي يشن هجوما مضادا في زابوروجيه
الجيش الروسي يشن هجوما مضادا في زابوروجيه
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة زابوروجيه "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت هجوما مضادا في منطقة حافة فريمفسكي في اتجاه قرية روفنوبل. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T08:48+0000
2023-06-30T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "شنت قواتنا هجوما مضادا في منطقة حافة فريمفسكي في اتجاه قرية روفنوبل وضربت مواقع العدو. والقتال مستمر". بالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فقد تم قصف قرى في منطقة في فيليكايا نوفوسولكا وبافلوفكا وفلاديميروفكا، حيث توجد مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية، بالمدفعية وقذائف الهاون.وأكد روغوف أن مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ الروسي ووحدة "كاسكاد" شاركوا في الهجوم المضاد.تقع حافة فريمسكي على حدود مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك. تستمر المعارك الشرسة في هذه المنطقة منذ أيام قليلة ماضية.بدأ الهجوم الأوكراني على محاور يوجني دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. تستخدم كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد.
https://sputnikarabic.ae/20230630/نونا-تدمر-مدفع-هاون-أوكراني-فيديو-1078611538.html
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روسيا

الجيش الروسي يشن هجوما مضادا في زابوروجيه

08:48 GMT 30.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
/
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أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة زابوروجيه "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت هجوما مضادا في منطقة حافة فريمفسكي في اتجاه قرية روفنوبل.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "شنت قواتنا هجوما مضادا في منطقة حافة فريمفسكي في اتجاه قرية روفنوبل وضربت مواقع العدو. والقتال مستمر". بالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فقد تم قصف قرى في منطقة في فيليكايا نوفوسولكا وبافلوفكا وفلاديميروفكا، حيث توجد مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية، بالمدفعية وقذائف الهاون.
مدفعية ذاتية الدفع نونا-إس، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"نونا" تدمر مدفع هاون أوكراني... فيديو
07:22 GMT
وأكد روغوف أن مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ الروسي ووحدة "كاسكاد" شاركوا في الهجوم المضاد.
تقع حافة فريمسكي على حدود مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك. تستمر المعارك الشرسة في هذه المنطقة منذ أيام قليلة ماضية.
بدأ الهجوم الأوكراني على محاور يوجني دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. تستخدم كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMT
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