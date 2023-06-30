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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/الجيش-الروسي-يعرض-عربات-مدرعة-بريطانية-تم-الاستيلاء-عليها-فيديو-1078610967.html
الجيش الروسي يعرض عربات مدرعة بريطانية تم الاستيلاء عليها... فيديو
الجيش الروسي يعرض عربات مدرعة بريطانية تم الاستيلاء عليها... فيديو
جمعت القوات البحرية الروسية مجموعة كبيرة من الغنائم من معدات دول حلف الناتو. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T06:34+0000
2023-06-30T06:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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على سبيل المثال، استولى الجيش الروسي على المدرعة البريطانية "ماستيف"، والتي تركها الأوكرانيون على عجل قرب نوفودونيتسك. كما تم الاستيلاء على عشرات المعدات الأخرى من المركبات المدرعة المختلفة، التي سلمتها الدول الغربية إلى كييف.ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات للمعدات العسكرية لـ"الناتو"، التي استولى عليها الجيش الروسي خلال المعارك.يضطر الجيش الروسي لنقل معدات العدو في الليل وفي الأمطار الغزيرة، عندما لا تستطيع طائرات الاستطلاع التحليق في الجو. يحاول الأوكرانيون منع وقوع معدات الناتو في أيدي الجيش الروسي. إنهم يستخدمون المدفعية بشكل مكثف ويضعون الألغام في المنطقة عن بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230630/أكاتسيا-تدمر-مدفعية-ذاتية-الحركة-أمريكية-فيديو-1078610295.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يعرض عربات مدرعة بريطانية تم الاستيلاء عليها... فيديو

06:34 GMT 30.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
/
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جمعت القوات البحرية الروسية مجموعة كبيرة من الغنائم من معدات دول حلف الناتو.
على سبيل المثال، استولى الجيش الروسي على المدرعة البريطانية "ماستيف"، والتي تركها الأوكرانيون على عجل قرب نوفودونيتسك. كما تم الاستيلاء على عشرات المعدات الأخرى من المركبات المدرعة المختلفة، التي سلمتها الدول الغربية إلى كييف.
أكاتسيا مدافع هاوتزر ذاتية الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديو
04:40 GMT
ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات للمعدات العسكرية لـ"الناتو"، التي استولى عليها الجيش الروسي خلال المعارك.
يضطر الجيش الروسي لنقل معدات العدو في الليل وفي الأمطار الغزيرة، عندما لا تستطيع طائرات الاستطلاع التحليق في الجو. يحاول الأوكرانيون منع وقوع معدات الناتو في أيدي الجيش الروسي. إنهم يستخدمون المدفعية بشكل مكثف ويضعون الألغام في المنطقة عن بعد.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMT
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