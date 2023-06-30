https://sputnikarabic.ae/20230630/الجيش-الروسي-يعرض-عربات-مدرعة-بريطانية-تم-الاستيلاء-عليها-فيديو-1078610967.html
الجيش الروسي يعرض عربات مدرعة بريطانية تم الاستيلاء عليها... فيديو
الجيش الروسي يعرض عربات مدرعة بريطانية تم الاستيلاء عليها... فيديو
جمعت القوات البحرية الروسية مجموعة كبيرة من الغنائم من معدات دول حلف الناتو. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T06:34+0000
2023-06-30T06:34+0000
2023-06-30T06:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179046_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_601135be86e426107544669fa496d4f8.jpg
على سبيل المثال، استولى الجيش الروسي على المدرعة البريطانية "ماستيف"، والتي تركها الأوكرانيون على عجل قرب نوفودونيتسك. كما تم الاستيلاء على عشرات المعدات الأخرى من المركبات المدرعة المختلفة، التي سلمتها الدول الغربية إلى كييف.ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات للمعدات العسكرية لـ"الناتو"، التي استولى عليها الجيش الروسي خلال المعارك.يضطر الجيش الروسي لنقل معدات العدو في الليل وفي الأمطار الغزيرة، عندما لا تستطيع طائرات الاستطلاع التحليق في الجو. يحاول الأوكرانيون منع وقوع معدات الناتو في أيدي الجيش الروسي. إنهم يستخدمون المدفعية بشكل مكثف ويضعون الألغام في المنطقة عن بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230630/أكاتسيا-تدمر-مدفعية-ذاتية-الحركة-أمريكية-فيديو-1078610295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179046_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af870fdb50c01c3c210bd2117d4f52c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يعرض عربات مدرعة بريطانية تم الاستيلاء عليها... فيديو
تابعنا عبر
جمعت القوات البحرية الروسية مجموعة كبيرة من الغنائم من معدات دول حلف الناتو.
على سبيل المثال، استولى الجيش الروسي على المدرعة البريطانية "ماستيف"، والتي تركها الأوكرانيون على عجل قرب نوفودونيتسك. كما تم الاستيلاء على عشرات المعدات الأخرى من المركبات المدرعة المختلفة، التي سلمتها الدول الغربية إلى كييف.
ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات للمعدات العسكرية لـ"الناتو"، التي استولى عليها الجيش الروسي خلال المعارك.
يضطر الجيش الروسي لنقل معدات العدو في الليل
وفي الأمطار الغزيرة، عندما لا تستطيع طائرات الاستطلاع التحليق في الجو. يحاول الأوكرانيون منع وقوع معدات الناتو في أيدي الجيش الروسي. إنهم يستخدمون المدفعية بشكل مكثف ويضعون الألغام في المنطقة عن بعد.