الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
11:23 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 30.06.2023)
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية صدت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وكوبيانسك.
وأضافت الوزارة في بيان: "على محور دونيتسك، وفي سياق الدفاع النشط، نجحت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد خمس هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وكراسنوي وسفيرنوي وبيرفومايسكوي وكامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
حيّدت الضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية ما يصل إلى 160 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات عسكرية، ومدفع "بانتسير 2000" الألماني الصنع، ومدفعا آخر من طراز "غفوزديكا".
كما صد تجمع قوات "المركز" الروسي، خلال اليوم الماضي، في اتجاه كراسني ليمان، هجومًا واحدًا لقوات كييف، وتم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا".
وأضافت الوزارة: "في اتجاه كراسني ليمان، تصدت العمليات النشطة لوحدات قوات "المركز" مدعومة بالضربات الجوية ونيران المدفعية لهجوم معاد في اتجاه منطقة كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في منطقة تيرن، وتورسكي في جمهورية دونستيك الشعبية، وتشيرفونوبوفكا، ونيفسكي، وشيرفونا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
تم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفعي "دي- 30"، وآخر من طراز "دي- 20"، بالإضافة لمدفع "غفوزديكا".
وعلى محور جنوب دونيتسك وعلى تخوم منطقة فريمفسكي، صدت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) بكفاءة عالية وبتغطية من الضربات الجوية ونيران المدفعية هجومًا شنته سرية مشاة مؤللة في اتجاه منطقة ستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
في منطقة قرية ليفادنو، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير تجمع للقوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور زابوروجيه أيضا، أحبطت وحدات من مجموعة فوستوك محاولة العدو القيام بعمليات استطلاع بقوة قوامها فصيلة مشاة آلية، كما دمرت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية رابوتينو، مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق 120 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين عسكريتين، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 20".
وعلى محور كوبيانسك، صدت مجموعة قوات "الغرب" بدعم من الضربات الجوية والمدفعية هجومين شنتهما وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وسيارتين عسكريتين.
وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات عسكرية وراجمة "غراد" ومدفعي "إم 777" ومدفع "مستا بي".