https://sputnikarabic.ae/20230630/الجيش-الروسي-يواصل-دحر-محاولات-الهجوم-المضاد-ويكبد-أوكرانيا-خسائر-جسيمة--عاجل-1078624699.html

الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة

الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية صدت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان... 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T11:23+0000

2023-06-30T11:23+0000

2023-06-30T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الوزارة في بيان: "على محور دونيتسك، وفي سياق الدفاع النشط، نجحت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد خمس هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وكراسنوي وسفيرنوي وبيرفومايسكوي وكامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما صد تجمع قوات "المركز" الروسي، خلال اليوم الماضي، في اتجاه كراسني ليمان، هجومًا واحدًا لقوات كييف، وتم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا".وأضافت الوزارة: "في اتجاه كراسني ليمان، تصدت العمليات النشطة لوحدات قوات "المركز" مدعومة بالضربات الجوية ونيران المدفعية لهجوم معاد في اتجاه منطقة كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في منطقة تيرن، وتورسكي في جمهورية دونستيك الشعبية، وتشيرفونوبوفكا، ونيفسكي، وشيرفونا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وعلى محور جنوب دونيتسك وعلى تخوم منطقة فريمفسكي، صدت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) بكفاءة عالية وبتغطية من الضربات الجوية ونيران المدفعية هجومًا شنته سرية مشاة مؤللة في اتجاه منطقة ستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور زابوروجيه أيضا، أحبطت وحدات من مجموعة فوستوك محاولة العدو القيام بعمليات استطلاع بقوة قوامها فصيلة مشاة آلية، كما دمرت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية رابوتينو، مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور كوبيانسك، صدت مجموعة قوات "الغرب" بدعم من الضربات الجوية والمدفعية هجومين شنتهما وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات عسكرية وراجمة "غراد" ومدفعي "إم 777" ومدفع "مستا بي".

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روسيا, رصد عسكري