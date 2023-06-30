https://sputnikarabic.ae/20230630/السلطات-الروسية-تكذب-مزاعم-أوكرانيا-حول-ترحيل-أفراد-من-محطة-زابوروجيه-1078626214.html
السلطات الروسية تكذب مزاعم أوكرانيا حول ترحيل أفراد من محطة زابوروجيه
السلطات الروسية تكذب مزاعم أوكرانيا حول ترحيل أفراد من محطة زابوروجيه
وصف فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بيان المخابرات العسكرية الأوكرانية حول إجلاء أفراد من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بأنه كذبة. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T12:41+0000
2023-06-30T12:41+0000
2023-06-30T12:41+0000
روسيا
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وقال روغوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "كل هذا كذب وحشو للمعلومات من أجل زرع الذعر".وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو قدمت وثيقة لمجلس الأمن تؤكد عدم تخطيطها لأي عمل تفجيري في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. كما دعت الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كييف وحثها على التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد ضد المحطة النووية.وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي، صرح نيبينزيا، قائلًا: "اليوم، وزعنا كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة تؤكد مجددًا، في ضوء التلميحات المستمرة من قادة النظام الأوكراني، أنه ليس لدينا أي نية لتنفيذ أي هجوم على هذه المحطة التي هي تحت سيطرتنا".وأضاف: "تدعو (الوثيقة) الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتأثير والضغط على كييف للامتناع عن التصعيد ضد المحطة".
https://sputnikarabic.ae/20230630/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-مضادا-في-زابوروجيه-1078621337.html
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روسيا
السلطات الروسية تكذب مزاعم أوكرانيا حول ترحيل أفراد من محطة زابوروجيه
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وصف فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بيان المخابرات العسكرية الأوكرانية حول إجلاء أفراد من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بأنه كذبة.
وقال روغوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "كل هذا كذب وحشو للمعلومات من أجل زرع الذعر".
تعمل محطة زابوروجيه للطاقة النووية كالمعتاد، ويقوم موظفوها بواجباتهم بفخر، على الرغم من التهديدات والابتزاز من نظام كييف الإرهابي.
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو قدمت وثيقة لمجلس الأمن تؤكد عدم تخطيطها لأي عمل تفجيري في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. كما دعت الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كييف وحثها على التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد ضد المحطة النووية.
وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي
، صرح نيبينزيا، قائلًا: "اليوم، وزعنا كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة تؤكد مجددًا، في ضوء التلميحات المستمرة من قادة النظام الأوكراني، أنه ليس لدينا أي نية لتنفيذ أي هجوم على هذه المحطة التي هي تحت سيطرتنا".
وأضاف: "تدعو (الوثيقة) الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتأثير والضغط على كييف للامتناع عن التصعيد ضد المحطة".