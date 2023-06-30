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https://sputnikarabic.ae/20230630/الشاباك-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-رسالة-تهديد-لنتنياهو-1078625778.html
"الشاباك" الإسرائيلي يفتح تحقيقا في رسالة "تهديد" لنتنياهو
"الشاباك" الإسرائيلي يفتح تحقيقا في رسالة "تهديد" لنتنياهو
فتح جهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل، "الشاباك"، اليوم الجمعة، تحقيقا في رسالة "تهديد" وصلت إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T12:25+0000
2023-06-30T12:25+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "الشاباك" وبالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية فتحا تحقيقا موسعا في رسالة تهديد وصلت إلى نتنياهو، تم وضعها على قبر شقيقه، يوني نتنياهو.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرسالة كتبت بخط اليد على ورقة عادية وتم وضعها على قبر"يوني" في مجمع جبل هرتزل في مدينة القدس المحتلة، الذي حلَّت الذكرى الـ 47 لوفاته، الأحد الماضي، موضحةً أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن.الأسبوع الماضي، تم اعتقال أحد المواطنين الإسرائيليين في العشرينات من عمره للاشتباه في تهديده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدما كتب على "الواتس آب" رسالة تهديد واضحة لنتنياهو.وجاء في رسالة التهديد الأخيرة التي تلقاها نتنياهو على قبر أخيه: "إريك شارون أصيب بجلطة دماغية، أتمنى لك أسوأ الأمور".رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إريئيل شارون، توفي عن 85 عاما، بعدما دخل في غيبوبة إثر جلطة دماغية عام 2006، ولم يفق منها حتى وفاته في العام 2014.
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

"الشاباك" الإسرائيلي يفتح تحقيقا في رسالة "تهديد" لنتنياهو

12:25 GMT 30.06.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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فتح جهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل، "الشاباك"، اليوم الجمعة، تحقيقا في رسالة "تهديد" وصلت إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "الشاباك" وبالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية فتحا تحقيقا موسعا في رسالة تهديد وصلت إلى نتنياهو، تم وضعها على قبر شقيقه، يوني نتنياهو.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرسالة كتبت بخط اليد على ورقة عادية وتم وضعها على قبر"يوني" في مجمع جبل هرتزل في مدينة القدس المحتلة، الذي حلَّت الذكرى الـ 47 لوفاته، الأحد الماضي، موضحةً أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن.
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الأسبوع الماضي، تم اعتقال أحد المواطنين الإسرائيليين في العشرينات من عمره للاشتباه في تهديده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدما كتب على "الواتس آب" رسالة تهديد واضحة لنتنياهو.
وجاء في رسالة التهديد الأخيرة التي تلقاها نتنياهو على قبر أخيه: "إريك شارون أصيب بجلطة دماغية، أتمنى لك أسوأ الأمور".
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إريئيل شارون، توفي عن 85 عاما، بعدما دخل في غيبوبة إثر جلطة دماغية عام 2006، ولم يفق منها حتى وفاته في العام 2014.
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