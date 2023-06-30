https://sputnikarabic.ae/20230630/الصين-بشأن-مزاعم-أمريكا-بأن-المنطاد-الذي-أسقط-في-أجوائها-كان-جاسوسا-افتراء-مطلق-1078629137.html

الصين بشأن مزاعم أمريكا بأن المنطاد الذي أسقط في أجوائها كان جاسوسا: افتراء مطلق

الصين بشأن مزاعم أمريكا بأن المنطاد الذي أسقط في أجوائها كان جاسوسا: افتراء مطلق

أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن مزاعم واشنطن بأن المنطاد الصيني، الذي أسقط في سماء أمريكا، هو بالون للتجسس، عبارة عن افتراء مطلق. 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T13:40+0000

2023-06-30T13:40+0000

2023-06-30T13:40+0000

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "لقد أكد الجانب الصيني مرارًا أن دخول منطاد مدني صيني غير مأهول إلى المجال الجوي الأمريكي، كان حادثا سببه قوة قاهرة".وشددت ماو على أن "الادعاءات القائلة بأن المنطاد كان جاسوسًا ومتخصصًا لجمع بيانات استخبارية، هي افتراء مطلق".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن وزارة الدفاع الأمريكية خلصت إلى أن البالون الصيني الذي تم إسقاطه في شباط/ فبراير الماضي، لم يجمع أو ينقل معلومات استخبارية أثناء تحليقه فوق أجواء أمريكا، رغم أنه كان يحمل معدات تجسس، على حد تعبيره.وتفاقمت التوترات بين البلدين، مع ظهور منطاد صيني في سماء الولايات المتحدة، في شهر فبراير الماضي، والذي تم لاحقا استهدافه بصاروخ أطلق من طائرة "إف - 22"، قبالة ساحل ساوث كارولاينا، جنوب شرقي أمريكا، ليسقط المنطاد فوق منطقة تغمرها المياه الضحلة نسبيا، بحسب مسؤولين في البنتاغون.وزعمت أمريكا أن المنطاد الصيني كان يجمع معلومات استخبارية، لكن بكين نفت ذلك بشدة.وفي سياق متصل، وتعقيبا على الحادثة، كان الرئيس الأمريكي، جو بادين، زعم في تصريحات لوسائل الإعلام خلال الشهر الجاري، أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، يشعر بالانزعاج لعدم معرفته كل التفاصيل بشأن "منطاد التجسس" الذي تم إسقاطه، وهو ما يثير غضب "الديكتاتوريين".تصريحات بايدن، وصفتها الصين بأنها "تشهير" و"تتعارض بشكل خطير مع الحقائق الأساسية وتنتهك الآداب الدبلوماسية والكرامة السياسية للصين، كما تتعارض مع الالتزامات التي قدمها الجانب الأمريكي وتقوض الثقة المتبادلة".وتعتبر حادثة المنطاد، واحدة من جملة القضايا التي تسببت في تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن، يضاف إليها قضية جزيرة تايوان بعد قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، بزيارة إلى تايوان، في شهر أغسطس/ آب 2022.وأدانت الصين بشدة زيارة بيلوسي إلى تايوان، واعتبرت أن الزيارة بعثت إشارات خاطئة، لما تسميها، قوى"الانفصاليين" التي تسعى إلى "استقلال تايوان"، معتبرةً هذه الخطوة دعمًا أمريكيًا لانفصال الجزيرة عن جمهورية الصين الشعبية.واعتبرت بكين الزيارة بأنها "استفزاز سياسي هائل"، وشددت على أنه "إذا أصرّت واشنطن على اتباع النهج الخاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة".وأكدت الصين أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ردًا على استفزازات مؤيدي استقلال الجزيرة والقوى الخارجية.

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