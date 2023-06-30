https://sputnikarabic.ae/20230630/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-عاجل-1078627880.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي-عاجل
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي-عاجل
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لللكرملين. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T13:00+0000
2023-06-30T13:00+0000
2023-06-30T13:07+0000
روسيا
العالم
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وجاء في البيان أنه "فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو، أعرب ناريندرا مودي عن تفهمه ودعمه للإجراءات الحاسمة التي تتخذها القيادة الروسية لحماية القانون والنظام، وضمان الاستقرار في البلاد وأمن مواطنيها". وقالت الخدمة الصحفية إنه عند مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي، "تم الإشارة إلى أهمية مواصلة التنفيذ المتسق للمشاريع المشتركة الرئيسية في مختلف المجالات، وإلى زيادة كبيرة في التجارة في عام 2022، وفي الربع الأول من هذا العام بارتياح". وتم إيلاء اهتمام خاص، للتفاعل من خلال منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، حيث تتولى الهند حاليًا الرئاسة، وكذلك في بريكس.بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مودي بوتين باتصلاته الدولية، بما في ذلك خلال زيارته الأخيرة لواشنطن". وفقًا للخدمة الصحفية، تم التطرق خلال المحادثة إلى الوضع حول أوكرانيا، حيث قدم الرئيس الروسي تقييما للوضع الحالي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مؤكدا رفض كييف القاطع اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية لحل النزاع". وقالت الخدمة الصحفية إن "القادة جددوا عزمهم المتبادل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية المتميزة بشكل خاص بين روسيا والهند واتفقا على مزيد من الاتصالات".تمت المحادثة بمبادرة من الجانب الهندي.
https://sputnikarabic.ae/20230623/خبيران-التجارة-بين-الهند-وروسيا-عطلت-تأثير-العقوبات-الغربية-1078415112.html
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روسيا, العالم
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي-عاجل
13:00 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 13:07 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لللكرملين.
وجاء في البيان أنه "فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو، أعرب ناريندرا مودي عن تفهمه ودعمه للإجراءات الحاسمة التي تتخذها القيادة الروسية لحماية القانون والنظام، وضمان الاستقرار في البلاد وأمن مواطنيها".
وقالت الخدمة الصحفية إنه عند مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي، "تم الإشارة إلى أهمية مواصلة التنفيذ المتسق للمشاريع المشتركة الرئيسية في مختلف المجالات، وإلى زيادة كبيرة في التجارة في عام 2022، وفي الربع الأول من هذا العام بارتياح".
وتم إيلاء اهتمام خاص، للتفاعل من خلال منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، حيث تتولى الهند حاليًا الرئاسة، وكذلك في بريكس.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مودي بوتين باتصلاته الدولية، بما في ذلك خلال زيارته الأخيرة لواشنطن".
وفقًا للخدمة الصحفية، تم التطرق خلال المحادثة إلى الوضع حول أوكرانيا، حيث قدم الرئيس الروسي تقييما للوضع الحالي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مؤكدا رفض كييف القاطع اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية لحل النزاع".
وقالت الخدمة الصحفية إن "القادة جددوا عزمهم المتبادل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية المتميزة بشكل خاص بين روسيا والهند واتفقا على مزيد من الاتصالات".
تمت المحادثة بمبادرة من الجانب الهندي.