https://sputnikarabic.ae/20230630/النيران-تلتهم-مدفعا-أمريكيا-بعد-ضربة-موجهة-من-أكاسيا-فيديو-1078634116.html
النيران تلتهم مدفعا أمريكيا بعد ضربة موجهة من "أكاسيا"... فيديو
النيران تلتهم مدفعا أمريكيا بعد ضربة موجهة من "أكاسيا"... فيديو
لقيت العديد من الأسلحة التي عول عليها الغرب في أوكرانيا نهايتها إثر استهداف الجيش الروسي لها بمختلف الوسائل، ولا سيما سلاح المدفعية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T16:17+0000
2023-06-30T16:17+0000
2023-06-30T16:17+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأثبتت مختلف أنواع المدافع الروسية كفاءتها على الأرض، خاصة في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة.وكان آخر ضحايا مدفعية "أكاسيا" الروسية مدفعا أمريكيا من طراز "إم 777"، بعد إصابته بضربة دقيقة أدت لتدميره بعد أن التهمة النيران الناتجة عن الانفجار.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة مقطع فيديو يوثق لحظة التدمير.كما نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة مقطع فيديو يوثق تدمير مروحية التمساح لمدرعة أوكرانية باستخدام قذيفة موجهة مضادة للدروع كانت كفيلة بتحويلها إلى رماد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
النيران تلتهم مدفعا أمريكيا بعد ضربة موجهة من "أكاسيا"... فيديو
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لقيت العديد من الأسلحة التي عول عليها الغرب في أوكرانيا نهايتها إثر استهداف الجيش الروسي لها بمختلف الوسائل، ولا سيما سلاح المدفعية.
وأثبتت مختلف أنواع المدافع الروسية كفاءتها على الأرض، خاصة في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وكان آخر ضحايا مدفعية "أكاسيا" الروسية مدفعا أمريكيا من طراز "إم 777"، بعد إصابته بضربة دقيقة أدت لتدميره بعد أن التهمة النيران الناتجة عن الانفجار.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة مقطع فيديو يوثق لحظة التدمير.
كما نشرت وزارة الدفاع الروسية
اليوم الجمعة مقطع فيديو يوثق تدمير مروحية التمساح لمدرعة أوكرانية باستخدام قذيفة موجهة مضادة للدروع كانت كفيلة بتحويلها إلى رماد.