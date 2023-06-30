عربي
لافروف: الغرب يحاول "تجميد الصراع" وكسب الوقت لضخ الأسلحة إلى أوكرانيا... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230630/بايدن-يسبب-حرجا-لقناة-تلفزيونية-بمغادرة-مقابلة-قبل-انتهائها-فيديو-1078622259.html
بايدن يسبب حرجا لقناة تلفزيونية بمغادرة مقابلة قبل انتهائها... فيديو
بايدن يسبب حرجا لقناة تلفزيونية بمغادرة مقابلة قبل انتهائها... فيديو
تسبب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في موقف محرج للقائمين على برنامج في محطة "إم إس إن بي سي" حين غادر المقابلة بشكل غير مناسب. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T09:50+0000
2023-06-30T10:00+0000
مجتمع
نادي الفيديو
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075863959_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_4241ca465df20a31fdd63d42737cf1db.jpg
وقرر بايدن القيام من مقعده ومغادرة المكان قبل انتهاء البث في ختام المقابلة، التي استمرت حوالي 20 دقيقة، حيث حيّا بايدن المذيعة ثم قام بالمشي خلفها في استوديو التصوير، وهو ما وضع القناة التلفزيونية في وضع محرج.وعندما انتهت المذيعة نيكول والاس من الوداع، قالت للمشاهدين: "لا تذهبوا بعيدًا"، فيما كان بايدن يتجول خلفها في الاستوديو.وغادر بايدن مقعده فور انتهاء الأسئلة في البث التلفزيوني المباشر، بينما جرت العادة على أن يبقى الضيف حتى قطع البث.وعلّق الكثيرون على هذا الموقف، حيث سخر الجمهوري سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن السابق، في تغريدة شارك فيها الفيديو، فيما رأى البعض الآخر أن الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة كان في عجلة من أمره، وكتب الموظف السابق في اللجنة الوطنية الجمهورية، ستيف جيست: "ماذا يفعل جو بايدن؟ إنه بث تلفزيوني مباشر".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075863959_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5574423923e3d476a54d1cbb4137adc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
نادي الفيديو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

بايدن يسبب حرجا لقناة تلفزيونية بمغادرة مقابلة قبل انتهائها... فيديو

09:50 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 30.06.2023)
© AFP 2023 / Jim Watsonرد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه خطابًا في وندسور بار في دوندالك ، في أيرلندا 12 أبريل 2023 ،
رد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه خطابًا في وندسور بار في دوندالك ، في أيرلندا 12 أبريل 2023 ، - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / Jim Watson
تابعنا عبرTelegramNabd
تسبب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في موقف محرج للقائمين على برنامج في محطة "إم إس إن بي سي" حين غادر المقابلة بشكل غير مناسب.
وقرر بايدن القيام من مقعده ومغادرة المكان قبل انتهاء البث في ختام المقابلة، التي استمرت حوالي 20 دقيقة، حيث حيّا بايدن المذيعة ثم قام بالمشي خلفها في استوديو التصوير، وهو ما وضع القناة التلفزيونية في وضع محرج.
وعندما انتهت المذيعة نيكول والاس من الوداع، قالت للمشاهدين: "لا تذهبوا بعيدًا"، فيما كان بايدن يتجول خلفها في الاستوديو.
وغادر بايدن مقعده فور انتهاء الأسئلة في البث التلفزيوني المباشر، بينما جرت العادة على أن يبقى الضيف حتى قطع البث.
وعلّق الكثيرون على هذا الموقف، حيث سخر الجمهوري سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن السابق، في تغريدة شارك فيها الفيديو، فيما رأى البعض الآخر أن الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة كان في عجلة من أمره، وكتب الموظف السابق في اللجنة الوطنية الجمهورية، ستيف جيست: "ماذا يفعل جو بايدن؟ إنه بث تلفزيوني مباشر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала