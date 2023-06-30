https://sputnikarabic.ae/20230630/بايدن-يسبب-حرجا-لقناة-تلفزيونية-بمغادرة-مقابلة-قبل-انتهائها-فيديو-1078622259.html

بايدن يسبب حرجا لقناة تلفزيونية بمغادرة مقابلة قبل انتهائها... فيديو

بايدن يسبب حرجا لقناة تلفزيونية بمغادرة مقابلة قبل انتهائها... فيديو

تسبب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في موقف محرج للقائمين على برنامج في محطة "إم إس إن بي سي" حين غادر المقابلة بشكل غير مناسب. 30.06.2023, سبوتنيك عربي

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وقرر بايدن القيام من مقعده ومغادرة المكان قبل انتهاء البث في ختام المقابلة، التي استمرت حوالي 20 دقيقة، حيث حيّا بايدن المذيعة ثم قام بالمشي خلفها في استوديو التصوير، وهو ما وضع القناة التلفزيونية في وضع محرج.وعندما انتهت المذيعة نيكول والاس من الوداع، قالت للمشاهدين: "لا تذهبوا بعيدًا"، فيما كان بايدن يتجول خلفها في الاستوديو.وغادر بايدن مقعده فور انتهاء الأسئلة في البث التلفزيوني المباشر، بينما جرت العادة على أن يبقى الضيف حتى قطع البث.وعلّق الكثيرون على هذا الموقف، حيث سخر الجمهوري سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن السابق، في تغريدة شارك فيها الفيديو، فيما رأى البعض الآخر أن الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة كان في عجلة من أمره، وكتب الموظف السابق في اللجنة الوطنية الجمهورية، ستيف جيست: "ماذا يفعل جو بايدن؟ إنه بث تلفزيوني مباشر".

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نادي الفيديو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار