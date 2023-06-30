https://sputnikarabic.ae/20230630/بايدن-يسبب-حرجا-لقناة-تلفزيونية-بمغادرة-مقابلة-قبل-انتهائها-فيديو-1078622259.html
بايدن يسبب حرجا لقناة تلفزيونية بمغادرة مقابلة قبل انتهائها... فيديو
بايدن يسبب حرجا لقناة تلفزيونية بمغادرة مقابلة قبل انتهائها... فيديو
تسبب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في موقف محرج للقائمين على برنامج في محطة "إم إس إن بي سي" حين غادر المقابلة بشكل غير مناسب. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T09:50+0000
2023-06-30T09:50+0000
2023-06-30T10:00+0000
مجتمع
نادي الفيديو
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
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وقرر بايدن القيام من مقعده ومغادرة المكان قبل انتهاء البث في ختام المقابلة، التي استمرت حوالي 20 دقيقة، حيث حيّا بايدن المذيعة ثم قام بالمشي خلفها في استوديو التصوير، وهو ما وضع القناة التلفزيونية في وضع محرج.وعندما انتهت المذيعة نيكول والاس من الوداع، قالت للمشاهدين: "لا تذهبوا بعيدًا"، فيما كان بايدن يتجول خلفها في الاستوديو.وغادر بايدن مقعده فور انتهاء الأسئلة في البث التلفزيوني المباشر، بينما جرت العادة على أن يبقى الضيف حتى قطع البث.وعلّق الكثيرون على هذا الموقف، حيث سخر الجمهوري سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن السابق، في تغريدة شارك فيها الفيديو، فيما رأى البعض الآخر أن الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة كان في عجلة من أمره، وكتب الموظف السابق في اللجنة الوطنية الجمهورية، ستيف جيست: "ماذا يفعل جو بايدن؟ إنه بث تلفزيوني مباشر".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
نادي الفيديو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
بايدن يسبب حرجا لقناة تلفزيونية بمغادرة مقابلة قبل انتهائها... فيديو
09:50 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
تسبب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في موقف محرج للقائمين على برنامج في محطة "إم إس إن بي سي" حين غادر المقابلة بشكل غير مناسب.
وقرر بايدن القيام من مقعده ومغادرة المكان قبل انتهاء البث في ختام المقابلة، التي استمرت حوالي 20 دقيقة، حيث حيّا بايدن المذيعة ثم قام بالمشي خلفها في استوديو التصوير، وهو ما وضع القناة التلفزيونية في وضع محرج
.
وعندما انتهت المذيعة نيكول والاس من الوداع، قالت للمشاهدين: "لا تذهبوا بعيدًا"، فيما كان بايدن يتجول خلفها في الاستوديو.
وغادر بايدن مقعده فور انتهاء الأسئلة في البث التلفزيوني المباشر، بينما جرت العادة على أن يبقى الضيف حتى قطع البث.
وعلّق الكثيرون على هذا الموقف، حيث سخر الجمهوري سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن السابق، في تغريدة شارك فيها الفيديو، فيما رأى البعض الآخر أن الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة كان في عجلة من أمره، وكتب الموظف السابق في اللجنة الوطنية الجمهورية، ستيف جيست: "ماذا يفعل جو بايدن؟ إنه بث تلفزيوني مباشر".