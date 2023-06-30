https://sputnikarabic.ae/20230630/بولندا-تطلب-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-على-أراضيها-1078629956.html

بولندا تطلب نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها

بولندا تطلب نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، خلال قمة المجلس الأوروبي، بأن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية كرد على نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في... 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T13:59+0000

2023-06-30T13:59+0000

2023-06-30T13:59+0000

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بروكسل - سبوتنيك. وأضاف مورافيتسكي أنه يناشد حلف شمال الأطلسي بأكمله للمشاركة في برنامج المشاركة النووية، بسبب نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء البولندي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، بأن بولندا ستعزز حدودها مع بيلاروسيا بسبب وجود مقاتلين من مجموعة "فاغنر" هناك.وقال كاتشينسكي للصحفيين: "من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك. هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضًا".وأضاف: "لقد تم اتخاذ قرارات بشأن تعزيز قدراتنا الدفاعية على الحدود"، وأن التعزيز سيعني زيادة القوات الموجودة بشكل دائم على الحدود وزيادة عدد التحصينات".في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين في كييف إن بولندا مستعدة لتعزيز حدودها القوية بالفعل مع بيلاروسيا فيما يتعلق بوصول مقاتلي مجموعة "فاغنر" إلى ذلك البلد.في سياق متصل، أفادت الخدمة الصحفية على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع البيلاروسية، أن كتيبة آخرى من منظومة "إس-400" بدأت المناوبة القتالية في نظام الدفاع الجوي في بيلاروسيا، اليوم الجمعة.وأوضح التقرير: "من اليوم، زادت فعالية أنظمة الدفاع الجوي في حماية الحدود الجوية لبيلاروسيا بشكل كبير - وقد بدأت كتيبة أخرى من منظومة إس-400 المناوبة القتالية".وأشار قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في بيلاروسيا، الفريق أندريه لوكيانوفيتش، إلى أنه خلال الوضع العسكري السياسي الصعب والمتوتر الذي يتطور حول بيلاروسيا "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون مسلحا بالكامل".

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