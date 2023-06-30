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https://sputnikarabic.ae/20230630/بيع-لعبة-قديروف-في-الأسواق-الصينية-صور-1078626759.html
بيع "لعبة قديروف" في الأسواق الصينية... صور
بيع "لعبة قديروف" في الأسواق الصينية... صور
تم الإعلان عن بيع مجسمات صغيرة للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في المتاجر الإلكترونية الصينية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T12:56+0000
2023-06-30T12:56+0000
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وعلّق مسؤول شيشاني، قائلًا: "إن هذا الاهتمام بشخص قديروف يرجع إلى حقيقة إدراك العالم لشخص قديروف كمناضل من أجل العدالة".ستصنع لعبة الرئيس الشيشاني من قبل شركة"Wolfking" بمقياس من "واحد إلى ستة". سيكون جسم لعبة قديروف متحركًا، وستشمل مجموعة الملابس والبدلة الرسمية، قبعة، ومعطفا، وتي شيرت، وبنطلونا، وحزاما تكتيكيا، وحقيبة حزام وحذاء ومسدسا. ومن المقرر إطلاق بيعها، في الربع الثاني أو الثالث من عام 2023.
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منوعات
منوعات

بيع "لعبة قديروف" في الأسواق الصينية... صور

12:56 GMT 30.06.2023
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تم الإعلان عن بيع مجسمات صغيرة للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في المتاجر الإلكترونية الصينية.
وعلّق مسؤول شيشاني، قائلًا: "إن هذا الاهتمام بشخص قديروف يرجع إلى حقيقة إدراك العالم لشخص قديروف كمناضل من أجل العدالة".
ستصنع لعبة الرئيس الشيشاني من قبل شركة"Wolfking" بمقياس من "واحد إلى ستة". سيكون جسم لعبة قديروف متحركًا، وستشمل مجموعة الملابس والبدلة الرسمية، قبعة، ومعطفا، وتي شيرت، وبنطلونا، وحزاما تكتيكيا، وحقيبة حزام وحذاء ومسدسا. ومن المقرر إطلاق بيعها، في الربع الثاني أو الثالث من عام 2023.
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