https://sputnikarabic.ae/20230630/بيع-لعبة-قديروف-في-الأسواق-الصينية-صور-1078626759.html
بيع "لعبة قديروف" في الأسواق الصينية... صور
بيع "لعبة قديروف" في الأسواق الصينية... صور
تم الإعلان عن بيع مجسمات صغيرة للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في المتاجر الإلكترونية الصينية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T12:56+0000
2023-06-30T12:56+0000
2023-06-30T12:56+0000
مجتمع
منوعات
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وعلّق مسؤول شيشاني، قائلًا: "إن هذا الاهتمام بشخص قديروف يرجع إلى حقيقة إدراك العالم لشخص قديروف كمناضل من أجل العدالة".ستصنع لعبة الرئيس الشيشاني من قبل شركة"Wolfking" بمقياس من "واحد إلى ستة". سيكون جسم لعبة قديروف متحركًا، وستشمل مجموعة الملابس والبدلة الرسمية، قبعة، ومعطفا، وتي شيرت، وبنطلونا، وحزاما تكتيكيا، وحقيبة حزام وحذاء ومسدسا. ومن المقرر إطلاق بيعها، في الربع الثاني أو الثالث من عام 2023.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
بيع "لعبة قديروف" في الأسواق الصينية... صور
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تم الإعلان عن بيع مجسمات صغيرة للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في المتاجر الإلكترونية الصينية.
وعلّق مسؤول شيشاني، قائلًا: "إن هذا الاهتمام بشخص قديروف يرجع إلى حقيقة إدراك العالم لشخص قديروف كمناضل من أجل العدالة".
ستصنع لعبة الرئيس الشيشاني من قبل شركة"Wolfking" بمقياس من "واحد إلى ستة". سيكون جسم لعبة قديروف متحركًا، وستشمل مجموعة الملابس والبدلة الرسمية، قبعة، ومعطفا، وتي شيرت، وبنطلونا، وحزاما تكتيكيا، وحقيبة حزام وحذاء ومسدسا. ومن المقرر إطلاق بيعها، في الربع الثاني أو الثالث من عام 2023.