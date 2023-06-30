https://sputnikarabic.ae/20230630/تايوان-ترصد-9-طائرات-حربية-و4-سفن-تابعة-للجيش-الصيني-قرب-حدودها-1078609831.html
تايوان ترصد 9 طائرات حربية و4 سفن تابعة للجيش الصيني قرب حدودها
تايوان ترصد 9 طائرات حربية و4 سفن تابعة للجيش الصيني قرب حدودها
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم الجمعة، أنها رصدت 9 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و4 سفن تابعة للبحرية الصينية قرب تايوان. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T04:37+0000
2023-06-30T04:37+0000
2023-06-30T04:37+0000
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وأفادت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن القوات المسلحة لتايوان قامت بمراقبة الوضع وتكليف طائرات الدفاع الجوي المسلحة والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ المحمولة على الأرض للتعامل مع هذه الأنشطة.وأضافت الوزارة أن إحدى الطائرات المكتشفة من طراز Z-9 ASW دخلت إلى منطقة تحديد المعلومات الجوية الدفاعية الجوية الجنوبية الغربية لتايوان.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230624/تايوان-ترصد-19-طائرة-و5-سفن-تابعة-للجيش-الصيني-تقترب-من-الجزيرة-1078441943.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
تايوان ترصد 9 طائرات حربية و4 سفن تابعة للجيش الصيني قرب حدودها
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم الجمعة، أنها رصدت 9 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و4 سفن تابعة للبحرية الصينية قرب تايوان.
وأفادت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن القوات المسلحة لتايوان قامت بمراقبة الوضع وتكليف طائرات الدفاع الجوي المسلحة والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ المحمولة على الأرض للتعامل مع هذه الأنشطة.
وأضافت الوزارة أن إحدى الطائرات المكتشفة من طراز Z-9 ASW دخلت إلى منطقة تحديد المعلومات الجوية الدفاعية الجوية الجنوبية الغربية لتايوان.
وتخضع تايوان
(الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.