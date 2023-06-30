https://sputnikarabic.ae/20230630/ترامب-لا-أستبعد-تنازل-أوكرانيا-عن-بعض-أراضيها-كجزء-من-التسوية-مع-روسيا--1078608683.html

ترامب: لا أستبعد تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها كجزء من التسوية مع روسيا

ترامب: لا أستبعد تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها كجزء من التسوية مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه حان الوقت للولايات المتحدة للتدخل في محاولة للوساطة في تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا، ولم يستبعد أن تضطر كييف... 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T02:36+0000

2023-06-30T02:36+0000

2023-06-30T02:36+0000

ترامب

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وصرح ترامب لوكالة رويترز في مقابلة هاتفية قائلاً: "أرغب في أن يتوقف الناس عن الموت بسبب هذه الحرب السخيفة".ولم يستبعد ترامب أن تضطر الحكومة الأوكرانية للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل وقف الصراع، وأشار إلى أن كل شيء سيكون "معرضًا للتفاوض" إذا كان يتولى الرئاسة، لكن الأوكرانيين الذين قاتلوا بشراسة للدفاع عن أرضهم "قد حققوا الكثير".وأضاف ترامب: "أعتقد أن أهم ما يجب على الولايات المتحدة فعله الآن هو تحقيق السلام - أن نقوم بجمع روسيا وأوكرانيا وتحقيق السلام. يمكن أن نفعل ذلك"، لافتا: وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم