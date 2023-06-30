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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/ترامب-لا-أستبعد-تنازل-أوكرانيا-عن-بعض-أراضيها-كجزء-من-التسوية-مع-روسيا--1078608683.html
ترامب: لا أستبعد تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها كجزء من التسوية مع روسيا
ترامب: لا أستبعد تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها كجزء من التسوية مع روسيا
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه حان الوقت للولايات المتحدة للتدخل في محاولة للوساطة في تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا، ولم يستبعد أن تضطر كييف... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T02:36+0000
2023-06-30T02:36+0000
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وصرح ترامب لوكالة رويترز في مقابلة هاتفية قائلاً: "أرغب في أن يتوقف الناس عن الموت بسبب هذه الحرب السخيفة".ولم يستبعد ترامب أن تضطر الحكومة الأوكرانية للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل وقف الصراع، وأشار إلى أن كل شيء سيكون "معرضًا للتفاوض" إذا كان يتولى الرئاسة، لكن الأوكرانيين الذين قاتلوا بشراسة للدفاع عن أرضهم "قد حققوا الكثير".وأضاف ترامب: "أعتقد أن أهم ما يجب على الولايات المتحدة فعله الآن هو تحقيق السلام - أن نقوم بجمع روسيا وأوكرانيا وتحقيق السلام. يمكن أن نفعل ذلك"، لافتا: وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/لافروف-كلما-ماطل-الغرب-وأوكرانيا-في-التسوية-السلمية-زادت-صعوبة-الاتفاق--1078574663.html
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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

ترامب: لا أستبعد تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها كجزء من التسوية مع روسيا

02:36 GMT 30.06.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه حان الوقت للولايات المتحدة للتدخل في محاولة للوساطة في تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا، ولم يستبعد أن تضطر كييف للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا.
وصرح ترامب لوكالة رويترز في مقابلة هاتفية قائلاً: "أرغب في أن يتوقف الناس عن الموت بسبب هذه الحرب السخيفة".
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لافروف: كلما ماطل الغرب وأوكرانيا في التسوية السلمية زادت صعوبة الاتفاق
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ولم يستبعد ترامب أن تضطر الحكومة الأوكرانية للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل وقف الصراع، وأشار إلى أن كل شيء سيكون "معرضًا للتفاوض" إذا كان يتولى الرئاسة، لكن الأوكرانيين الذين قاتلوا بشراسة للدفاع عن أرضهم "قد حققوا الكثير".
وأضاف ترامب: "أعتقد أن أهم ما يجب على الولايات المتحدة فعله الآن هو تحقيق السلام - أن نقوم بجمع روسيا وأوكرانيا وتحقيق السلام. يمكن أن نفعل ذلك"، لافتا:
"هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، لجمع الطرفين وفرض السلام بينهما".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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