https://sputnikarabic.ae/20230630/ترامب-لا-أستبعد-تنازل-أوكرانيا-عن-بعض-أراضيها-كجزء-من-التسوية-مع-روسيا--1078608683.html
ترامب: لا أستبعد تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها كجزء من التسوية مع روسيا
ترامب: لا أستبعد تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها كجزء من التسوية مع روسيا
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه حان الوقت للولايات المتحدة للتدخل في محاولة للوساطة في تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا، ولم يستبعد أن تضطر كييف... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T02:36+0000
2023-06-30T02:36+0000
2023-06-30T02:36+0000
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/19/1078467200_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4495ff596105699c43ce6fa059beceba.jpg
وصرح ترامب لوكالة رويترز في مقابلة هاتفية قائلاً: "أرغب في أن يتوقف الناس عن الموت بسبب هذه الحرب السخيفة".ولم يستبعد ترامب أن تضطر الحكومة الأوكرانية للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل وقف الصراع، وأشار إلى أن كل شيء سيكون "معرضًا للتفاوض" إذا كان يتولى الرئاسة، لكن الأوكرانيين الذين قاتلوا بشراسة للدفاع عن أرضهم "قد حققوا الكثير".وأضاف ترامب: "أعتقد أن أهم ما يجب على الولايات المتحدة فعله الآن هو تحقيق السلام - أن نقوم بجمع روسيا وأوكرانيا وتحقيق السلام. يمكن أن نفعل ذلك"، لافتا: وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/لافروف-كلما-ماطل-الغرب-وأوكرانيا-في-التسوية-السلمية-زادت-صعوبة-الاتفاق--1078574663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/19/1078467200_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_821733b8a0b05a961e6ce5c6657127f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
ترامب: لا أستبعد تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها كجزء من التسوية مع روسيا
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه حان الوقت للولايات المتحدة للتدخل في محاولة للوساطة في تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا، ولم يستبعد أن تضطر كييف للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا.
وصرح ترامب لوكالة رويترز في مقابلة هاتفية
قائلاً: "أرغب في أن يتوقف الناس عن الموت بسبب هذه الحرب السخيفة".
ولم يستبعد ترامب أن تضطر الحكومة الأوكرانية للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل وقف الصراع، وأشار إلى أن كل شيء سيكون "معرضًا للتفاوض" إذا كان يتولى الرئاسة، لكن الأوكرانيين الذين قاتلوا بشراسة للدفاع عن أرضهم "قد حققوا الكثير".
وأضاف ترامب: "أعتقد أن أهم ما يجب على الولايات المتحدة فعله الآن هو تحقيق السلام - أن نقوم بجمع روسيا وأوكرانيا وتحقيق السلام. يمكن أن نفعل ذلك"، لافتا:
"هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، لجمع الطرفين وفرض السلام بينهما".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.