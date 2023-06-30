https://sputnikarabic.ae/20230630/تسليم-شهادات-تعليمية-للدفعة-الأولى-من-المشاركين-بفعاليات-تدريس-منهجية-اللغة-الروسية--1078628968.html
تسليم شهادات تعليمية للدفعة الأولى المشاركة بفعاليات تدريس "منهجية اللغة الروسية"
تسليم شهادات تعليمية للدفعة الأولى المشاركة بفعاليات تدريس "منهجية اللغة الروسية"
أطلق موقع "روس أترودنيتشستفو" في الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 1 يوليو/ تموز 2023 سلسلة من الفعاليات المنهجية لمعلمي اللغة الروسية في الخارج حول موضوع "تنظيم... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T13:29+0000
2023-06-30T13:29+0000
2023-06-30T13:30+0000
روسيا
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وجمعت منصة المشروع عبر الإنترنت بين معلمي اللغة الروسية في الخارج الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم المهنية.وتعرف المشاركون في المشروع على التطورات المنهجية الجديدة والأدب الحديث لتعليم اللغة الروسية.ونتيجة لإكمال الفعالية المنهجية، حصل جميع المشاركين على شهادات إكمال الدورة التعليمية.وافتتح موقع "روس أتروديتشستفو" سلسلة من المناسبات لتلقين منهجية التعليم لمدرسي اللغة الروسية في الخارج تحت عنوان "تنظيم الدورات الدراسية لتعليم اللغة الروسية كلغة أجنبية في الخارج".ويتم تدريس البرنامج على 3 دفعات، أولها من 24 حزيران/ يونيو إلى 1 تموز/ يوليو؛ والثانية: من 9 أيلول/ سبتمبر إلى 16 أيلول، والثالثة: من 21 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28 تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20230620/إطلاق-فعاليات-لتدريس-منهجية-التعليم-لمعلمي-اللغة-الروسية-بالمجان-1078313033.html
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روسيا
تسليم شهادات تعليمية للدفعة الأولى المشاركة بفعاليات تدريس "منهجية اللغة الروسية"
13:29 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 13:30 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
أطلق موقع "روس أترودنيتشستفو" في الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 1 يوليو/ تموز 2023 سلسلة من الفعاليات المنهجية لمعلمي اللغة الروسية في الخارج حول موضوع "تنظيم الدورات الدراسية للغة الروسية كلغة أجنبية في الخارج".
وجمعت منصة المشروع عبر الإنترنت بين معلمي اللغة الروسية في الخارج الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم المهنية.
خلال الأسبوع، تعلم المشاركون في الخارج الطرق والأساليب المكثفة لتعليم اللغة الروسية، وناقشوا المشكلات الموضعية المتعلقة بتنظيم الدورات الدراسية واستخدام الموارد التعليمية الإلكترونية.
وتعرف المشاركون في المشروع على التطورات المنهجية الجديدة والأدب الحديث لتعليم اللغة الروسية.
وتضمن تنسيق الأحداث ندوات عبر الإنترنت وأشكالا أخرى من العمل توفر وصولاً كاملاً إلى المواد التعليمية، بما في ذلك دون الاتصال بالإنترنت على صفحة المشروع.
ونتيجة لإكمال الفعالية المنهجية، حصل جميع المشاركين على شهادات إكمال الدورة التعليمية.
وافتتح موقع "روس أتروديتشستفو" سلسلة من المناسبات لتلقين منهجية التعليم لمدرسي اللغة الروسية في الخارج تحت عنوان "تنظيم الدورات الدراسية لتعليم اللغة الروسية كلغة أجنبية في الخارج".
وتنقسم النماذج إلى: "خصوصيات تنظيم الدورات الدراسية: دورات قصيرة الأمد ومكثفة"؛ "الأساليب المكثفة لتعليم اللغة الروسية"؛ "الأدب التربوي والمنهجي للدورة والتدريب الفردي"؛ "استخدام المصادر التعليمية الإلكترونية في الدورات الدراسية".
ويتم تدريس البرنامج على 3 دفعات، أولها من 24 حزيران/ يونيو إلى 1 تموز/ يوليو؛ والثانية: من 9 أيلول/ سبتمبر إلى 16 أيلول، والثالثة: من 21 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28 تشرين الأول.