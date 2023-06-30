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https://sputnikarabic.ae/20230630/تصويت-كيف-تصنف-تصرف-الشرطة-الفرنسية-مع-الشاب-الجزائري-وهل-يجب-محاسبة-الفاعل؟-1078626024.html
تصويت... كيف تصنف تصرف الشرطة الفرنسية مع الشاب الجزائري وهل يجب محاسبة الفاعل؟
تصويت... كيف تصنف تصرف الشرطة الفرنسية مع الشاب الجزائري وهل يجب محاسبة الفاعل؟
شهدت فرنسا حالة من التوتر الكبير على أثر مظاهرات واحتجاجات عارمة تندد بمقتل شاب فرنسي على يد الشرطة في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T12:35+0000
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وزعمت الشرطة الفرنسية أنها أطلقت النار على نائل المرزوقي (17 عاما) أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غربي باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبها.اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام، على خلفية الحادثة، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.برأيك، كيف تصنف تصرف الشرطة الفرنسية مع الشاب الجزائري وهل يجب محاسبة الفاعلين عن هذا الجرم؟أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الخميس، أن بلادها تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية وفاة الشاب نائل، بـ"شكل وحشي" في فرنسا.وتابعت الخارجية الجزائرية بأنها "علمت بصدمة واستياء بنبأ وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة، ونقدم خالص التعازي لأسرة الفقيد التي نؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها حزنها وألمها".شاهد أيضا: ماكرون يرقص وفرنسا تحترق.. مشهد أثار الغضب... فيديوشاهد أيضا: مشهد يمثل "قمة برودة الأعصاب" في وسط المعركة... فيديو
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العالم العربي, العالم, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... كيف تصنف تصرف الشرطة الفرنسية مع الشاب الجزائري وهل يجب محاسبة الفاعل؟

12:35 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 13:30 GMT 30.06.2023)
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شهدت فرنسا حالة من التوتر الكبير على أثر مظاهرات واحتجاجات عارمة تندد بمقتل شاب فرنسي على يد الشرطة في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
وزعمت الشرطة الفرنسية أنها أطلقت النار على نائل المرزوقي (17 عاما) أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غربي باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبها.
اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام، على خلفية الحادثة، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.

وربط الكثيرون الحادثة مع بعض مظاهر العنصرية والتطرف التي تمارس في فرنسا، مثل قوانين منع الحجاب وغيرها من الإجراءات التي تقيد حرية المسلمين في البلاد.

برأيك، كيف تصنف تصرف الشرطة الفرنسية مع الشاب الجزائري وهل يجب محاسبة الفاعلين عن هذا الجرم؟
عدد الأصوات39
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الخميس، أن بلادها تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية وفاة الشاب نائل، بـ"شكل وحشي" في فرنسا.
وتابعت الخارجية الجزائرية بأنها "علمت بصدمة واستياء بنبأ وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة، ونقدم خالص التعازي لأسرة الفقيد التي نؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها حزنها وألمها".
شاهد أيضا: ماكرون يرقص وفرنسا تحترق.. مشهد أثار الغضب... فيديو
شاهد أيضا: مشهد يمثل "قمة برودة الأعصاب" في وسط المعركة... فيديو
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