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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/جنود-أوكرانيون-يفرون-عراة-من-مقرهم-قبل-تدميره-بصاروخ-روسي-1078614578.html
جنود أوكرانيون يفرون "عراة" من مقرهم قبل تدميره بقذيفة روسية... فيديو
جنود أوكرانيون يفرون "عراة" من مقرهم قبل تدميره بقذيفة روسية... فيديو
نشر نشطاء غربيون مشاهد توثق لحظة فرار جنود أوكرانيين عراةً من مقرهم قبل تدميره بلحظات من قبل الجيش الروسي على محور أرتيوموفسك. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T08:22+0000
2023-06-30T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأظهرت المشاهد جنودا أوكرانيين يفرون من مقرهم قبل لحظات من انفجاره وتحطمه بالكامل وسقوطه.وشارك هذه المشاهد المدون الأمريكي راسيل تيكاس بينتلي، على قناته في "تلغرام"، مؤكدًا أن هذه اللقطات الحصرية سجلت من الخطوط الأولى على الجبهة في بوغدانوفكا بالقرب من تشاسوف يار.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت وحدات مجموعة "الجنوب" في صد خمس هجمات للعدو في مناطق أرتيوموفسك وبيرفومايسكوي، وبيتروفسكوي، وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم تحييد أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع.شاهد أيضا: "أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يعرض عربات مدرعة بريطانية تم الاستيلاء عليها... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230630/أكاتسيا-تدمر-مدفعية-ذاتية-الحركة-أمريكية-فيديو-1078610295.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنود أوكرانيون يفرون "عراة" من مقرهم قبل تدميره بقذيفة روسية... فيديو

08:22 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 30.06.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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نشر نشطاء غربيون مشاهد توثق لحظة فرار جنود أوكرانيين عراةً من مقرهم قبل تدميره بلحظات من قبل الجيش الروسي على محور أرتيوموفسك.
وأظهرت المشاهد جنودا أوكرانيين يفرون من مقرهم قبل لحظات من انفجاره وتحطمه بالكامل وسقوطه.
وشارك هذه المشاهد المدون الأمريكي راسيل تيكاس بينتلي، على قناته في "تلغرام"، مؤكدًا أن هذه اللقطات الحصرية سجلت من الخطوط الأولى على الجبهة في بوغدانوفكا بالقرب من تشاسوف يار.
أكاتسيا مدافع هاوتزر ذاتية الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديو
04:40 GMT

وأفادت الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية قامت بدحر وإفشال 5 هجمات، نفذها الجيش الأوكراني على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت وحدات مجموعة "الجنوب" في صد خمس هجمات للعدو في مناطق أرتيوموفسك وبيرفومايسكوي، وبيتروفسكوي، وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم تحييد أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع.
شاهد أيضا: "أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديو
شاهد أيضا: الجيش الروسي يعرض عربات مدرعة بريطانية تم الاستيلاء عليها... فيديو
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMT
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