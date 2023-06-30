https://sputnikarabic.ae/20230630/جنود-أوكرانيون-يفرون-عراة-من-مقرهم-قبل-تدميره-بصاروخ-روسي-1078614578.html
جنود أوكرانيون يفرون "عراة" من مقرهم قبل تدميره بقذيفة روسية... فيديو
جنود أوكرانيون يفرون "عراة" من مقرهم قبل تدميره بقذيفة روسية... فيديو
نشر نشطاء غربيون مشاهد توثق لحظة فرار جنود أوكرانيين عراةً من مقرهم قبل تدميره بلحظات من قبل الجيش الروسي على محور أرتيوموفسك. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T08:22+0000
2023-06-30T08:22+0000
2023-06-30T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأظهرت المشاهد جنودا أوكرانيين يفرون من مقرهم قبل لحظات من انفجاره وتحطمه بالكامل وسقوطه.وشارك هذه المشاهد المدون الأمريكي راسيل تيكاس بينتلي، على قناته في "تلغرام"، مؤكدًا أن هذه اللقطات الحصرية سجلت من الخطوط الأولى على الجبهة في بوغدانوفكا بالقرب من تشاسوف يار.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت وحدات مجموعة "الجنوب" في صد خمس هجمات للعدو في مناطق أرتيوموفسك وبيرفومايسكوي، وبيتروفسكوي، وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم تحييد أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع.شاهد أيضا: "أكاتسيا" تدمر مدفعية ذاتية الحركة أمريكية... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يعرض عربات مدرعة بريطانية تم الاستيلاء عليها... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230630/أكاتسيا-تدمر-مدفعية-ذاتية-الحركة-أمريكية-فيديو-1078610295.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود أوكرانيون يفرون "عراة" من مقرهم قبل تدميره بقذيفة روسية... فيديو
08:22 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
نشر نشطاء غربيون مشاهد توثق لحظة فرار جنود أوكرانيين عراةً من مقرهم قبل تدميره بلحظات من قبل الجيش الروسي على محور أرتيوموفسك.
وأظهرت المشاهد جنودا أوكرانيين يفرون من مقرهم قبل لحظات من انفجاره وتحطمه بالكامل وسقوطه.
وشارك هذه المشاهد المدون الأمريكي راسيل تيكاس بينتلي، على قناته في
"تلغرام"، مؤكدًا أن هذه اللقطات الحصرية سجلت من الخطوط الأولى على الجبهة في بوغدانوفكا بالقرب من تشاسوف يار.
وأفادت الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية قامت بدحر وإفشال 5 هجمات، نفذها الجيش الأوكراني على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت وحدات مجموعة "الجنوب" في صد خمس هجمات للعدو في مناطق أرتيوموفسك وبيرفومايسكوي، وبيتروفسكوي، وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم تحييد أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع.