https://sputnikarabic.ae/20230630/خبير-الناتو-يراهن-على-جعل-أوكرانيا-خاصرة-للعمق-الروسي-ولن-ينجح-أبدا---1078627971.html
خبير: الناتو يراهن على جعل أوكرانيا خاصرة للعمق الروسي ولن ينجح أبدا
خبير: الناتو يراهن على جعل أوكرانيا خاصرة للعمق الروسي ولن ينجح أبدا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T13:04+0000
2023-06-30T13:04+0000
2023-06-30T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: الناتو يراهن على جعل أوكرانيا خاصرة للعمق الروسي ولن ينجح أبدًا
خبير: الناتو يراهن على جعل أوكرانيا خاصرة للعمق الروسي ولن ينجح أبدًا
وزارة الدفاع الروسية توقف تمويل "فاغنر" ما لم تبرم عقود معها. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور:إيران تعزز دفاعاتها على الحدود الأفغانية. وعن هذا الموضوع قال الباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني خلال حديثه معنا:الاتحاد الأوروبي يزيد من عقوباته على صواريخ إيران. وفي ما يخص ذلك أضاف القزويني بحديثه قائلا:الصين تحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. عن هذا الموضع قال الكاتب الصحفي والخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الناتو يراهن على جعل أوكرانيا خاصرة للعمق الروسي ولن ينجح أبدا
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
وزارة الدفاع الروسية توقف تمويل "فاغنر" ما لم تبرم عقود معها. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور:
"ما يتعلق بالناتو والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت مبنية على دخول أوكرانيا لحلف الناتو، وهذا الحلف الغربي يحاول جعل أوكرانيا خاصرة للدخول إلى روسيا وهم يحاولون الدخول عبر أوكرانيا من خلال الدعم العسكري الغربي وغيرها من الاجراءات وهم يصرون على أن يجعلوا من هذه المنطقة بوابة للعمق الروسي وهذا أمر لن ينجح كما فشلت مجموعة فاغنر بالسعي للتمرد العسكري وكل أمال الغرب والناتو تتحطم وتتكسر على أسوار روسيا فتلاحم الجيش الروسي وشعبه مع القيادة الروسية كل ذلك يقف بوجه الناتو وحلفائه".
إيران تعزز دفاعاتها على الحدود الأفغانية. وعن هذا الموضوع قال الباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني خلال حديثه معنا:
"إيران وبغض النظر عن قضية التوتر التي تطرأ على الحدود مع أفغانستان بسبب ملاحقة مهربين أو جماعات إرهابية فهي وبشكل عام تسعى إلى حل تلك المشكلات عبر الحوارات والتفاهمات بغية عدم وصول الأمور إلى نقطة المواجهة العسكرية مع طالبان ولكن هذا لايمنع من ضرورة تعزير دفاعاتها على الحدود وغلق كل المنافذ التي من الممكن أن تدخل إليها بعض الجماعات المسلحة ومن يحاول الترويج للمشكلات الأمنية".
الاتحاد الأوروبي يزيد من عقوباته على صواريخ إيران. وفي ما يخص ذلك أضاف القزويني بحديثه قائلا:
"الاتحاد الأوروبي يتخذ من الصواريخ مثل صاروخ "فاتح" وغيرها ووضع حقوق الإنسان في إيران ذريعة لفرض العقوبات على إيران بغية إرغام طهران على التخلي عن برنامجها العسكري أو العودة للاتفاق النووي ومع الأسف هناك نوع من التناغم من الموقف الأمريكي والأوروبي تجاه المشروع النووي الإيراني وطهران لديها مبدأ هو رفع العقوبات كلها مقابل الالتزام بالاتفاق النووي فهي لا تريد أن تعطي ذهبا وتستلم حجرًا".
الصين تحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. عن هذا الموضع قال الكاتب الصحفي والخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير:
"بدء الصين بمحاكاة الحرب الشاملة مع الولايات المتحدة هو نتاج للسلوك الأمريكي في المنطقة وليس نتاج الكلمات الأمريكية المعسولة وعبارات بلينكن في زيارته الأخيرة لبكين، الصين تدرك تلك الخدعة جيدًا وهي تتحرك على الأرض بما يتماشى مع طبيعة الأخطار التي تحيط بالأمن القومي الصيني بينما الولايات المتحدة تجشد الجيوش حول الصين بكل مكان وهناك قواعد عسكرية كبيرة منها في اليابان وإرسال الاسلحة لتايوان وغيرها من الإجراءات كل ذلك تفهمه الصين وبشكل جيد وهي تدرك المخاطر وتتعامل معها".
التفاصيل في الملف الصوتي...