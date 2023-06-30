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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/دول-البريكس-ترى-إنه-من-غير-المجدي-مناقشة-الأزمة-في-أوكرانيا-بدون-روسيا-1078609860.html
دول "البريكس" ترى إنه من غير المجدي مناقشة الأزمة في أوكرانيا بدون روسيا
دول "البريكس" ترى إنه من غير المجدي مناقشة الأزمة في أوكرانيا بدون روسيا
أكد السفير الروسي لدى "بريكس"، بافل كنيازيف، اليوم الجمعة، أن الشركاء في المجموعة الاقتصادية "بريكس" يدركون تمامًا عدم جدوى مناقشة تسوية الصراع في أوكرانيا... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T04:17+0000
2023-06-30T04:17+0000
روسيا
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تأتي تصريحات كنيازيف ردًا على اجتماع لمستشاري الأمن القومي والسياسيين من عدد من الدول في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن لمناقشة تسوية الصراع في أوكرانيا، وواتفقت الأطراف على مواصلة التشاور في هذا الإطار.وشدد كنيازيف لوكالة "سبوتنيك" يوم الجمعة على أن الروس يرون هذه المبادرة كمحاولة للضغط وفرض التهديدات التي يقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأنصاره في الغرب.وأكد السفير الروسي أن روسيا تعتبر مناقشة الوضع في أوكرانيا أو تسوية النزاع بين أوكرانيا وروسيا بدون مشاركة روسيا لا قيمة لها ولا جدوى.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20150709/1014905195.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

دول "البريكس" ترى إنه من غير المجدي مناقشة الأزمة في أوكرانيا بدون روسيا

04:17 GMT 30.06.2023
© Sputnikالمؤتمر الصحفي لوزراء خارجية دول "بريكس"
المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
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أكد السفير الروسي لدى "بريكس"، بافل كنيازيف، اليوم الجمعة، أن الشركاء في المجموعة الاقتصادية "بريكس" يدركون تمامًا عدم جدوى مناقشة تسوية الصراع في أوكرانيا بدون مشاركة روسيا، معربا عن رفض موسكو القاطع لمناقشة التسوية بدون مشاركة روسيا.
تأتي تصريحات كنيازيف ردًا على اجتماع لمستشاري الأمن القومي والسياسيين من عدد من الدول في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن لمناقشة تسوية الصراع في أوكرانيا، وواتفقت الأطراف على مواصلة التشاور في هذا الإطار.
الرئيس الروسي والزعيمة البرازيلية يتحدثان للصحفيين حول نتائج قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2015
"بريكس" تدعو إلى حل الصراع في أوكرانيا بالوسائل السياسية
9 يوليو 2015, 13:17 GMT
وشدد كنيازيف لوكالة "سبوتنيك" يوم الجمعة على أن الروس يرون هذه المبادرة كمحاولة للضغط وفرض التهديدات التي يقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأنصاره في الغرب.
وأكد السفير الروسي أن روسيا تعتبر مناقشة الوضع في أوكرانيا أو تسوية النزاع بين أوكرانيا وروسيا بدون مشاركة روسيا لا قيمة لها ولا جدوى.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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