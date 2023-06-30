https://sputnikarabic.ae/20230630/زيلينسكي-لن-يحضر-قمة-الناتو-المقبلة-إن-لم-يبد-الحلف-موقفا-شجاعا-1078609454.html
زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو المقبلة إن لم يبد الحلف "موقفا شجاعا"
زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو المقبلة إن لم يبد الحلف "موقفا شجاعا"
أعلن إيغور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو في فيلنيوس إلا إذا أظهر زعماء حلف الناتو ما يكفي من... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T03:29+0000
2023-06-30T03:29+0000
2023-06-30T03:29+0000
زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأكد جوفكفا في تصريح لوكالة "رويترز" أن "الرئيس لن يشارك في القمة إلا إذا أظهر الزعماء الشجاعة اللازمة"، مشيرًا إلى أن زيلينسكي ليس لديه وقت وحضوره لقمة فيلنيوس لن يكون ذو فائدة إذا لم تتحقق نتائج ملموسة.وقدمت أوكرانيا طلبًا عاجلًا للانضمام إلى حلف الناتو في سبتمبر 2022، وتُعقد قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو المقبل.تشير التقارير الإعلامية إلى أن أعضاء الناتو يناقشون إمكانية قبول أوكرانيا دون الحاجة لتنفيذ شروط الانضمام الموجودة في "خطة العمل للحصول على العضوية".من جهته، استبعد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الناتو طالما أن النزاع في أراضيها لا يزال قائمًا.
https://sputnikarabic.ae/20230628/الناتو-يتجاهل-دعوة-أوكرانيا-للمشاركة-في-قمته-المقبلة-1078558853.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو المقبلة إن لم يبد الحلف "موقفا شجاعا"
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أعلن إيغور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو في فيلنيوس إلا إذا أظهر زعماء حلف الناتو ما يكفي من "الشجاعة" تجاه عضوية أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وأكد جوفكفا في تصريح لوكالة "رويترز" أن "الرئيس لن يشارك في القمة إلا إذا أظهر الزعماء الشجاعة اللازمة"، مشيرًا إلى أن زيلينسكي ليس لديه وقت وحضوره لقمة فيلنيوس لن يكون ذو فائدة إذا لم تتحقق نتائج ملموسة.
وقدمت أوكرانيا طلبًا عاجلًا للانضمام إلى حلف الناتو في سبتمبر 2022، وتُعقد قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس
في الفترة من 11 إلى 12 يوليو المقبل.
تشير التقارير الإعلامية إلى أن أعضاء الناتو يناقشون إمكانية قبول أوكرانيا دون الحاجة لتنفيذ شروط الانضمام الموجودة في "خطة العمل للحصول على العضوية".
من جهته، استبعد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الناتو طالما أن النزاع في أراضيها لا يزال قائمًا.