عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/زيلينسكي-لن-يحضر-قمة-الناتو-المقبلة-إن-لم-يبد-الحلف-موقفا-شجاعا-1078609454.html
زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو المقبلة إن لم يبد الحلف "موقفا شجاعا"
زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو المقبلة إن لم يبد الحلف "موقفا شجاعا"
أعلن إيغور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو في فيلنيوس إلا إذا أظهر زعماء حلف الناتو ما يكفي من... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T03:29+0000
2023-06-30T03:29+0000
زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأكد جوفكفا في تصريح لوكالة "رويترز" أن "الرئيس لن يشارك في القمة إلا إذا أظهر الزعماء الشجاعة اللازمة"، مشيرًا إلى أن زيلينسكي ليس لديه وقت وحضوره لقمة فيلنيوس لن يكون ذو فائدة إذا لم تتحقق نتائج ملموسة.وقدمت أوكرانيا طلبًا عاجلًا للانضمام إلى حلف الناتو في سبتمبر 2022، وتُعقد قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو المقبل.تشير التقارير الإعلامية إلى أن أعضاء الناتو يناقشون إمكانية قبول أوكرانيا دون الحاجة لتنفيذ شروط الانضمام الموجودة في "خطة العمل للحصول على العضوية".من جهته، استبعد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الناتو طالما أن النزاع في أراضيها لا يزال قائمًا.
https://sputnikarabic.ae/20230628/الناتو-يتجاهل-دعوة-أوكرانيا-للمشاركة-في-قمته-المقبلة-1078558853.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم

زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو المقبلة إن لم يبد الحلف "موقفا شجاعا"

03:29 GMT 30.06.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن إيغور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو في فيلنيوس إلا إذا أظهر زعماء حلف الناتو ما يكفي من "الشجاعة" تجاه عضوية أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأكد جوفكفا في تصريح لوكالة "رويترز" أن "الرئيس لن يشارك في القمة إلا إذا أظهر الزعماء الشجاعة اللازمة"، مشيرًا إلى أن زيلينسكي ليس لديه وقت وحضوره لقمة فيلنيوس لن يكون ذو فائدة إذا لم تتحقق نتائج ملموسة.
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
"الناتو" يتجاهل دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمته المقبلة
28 يونيو, 08:54 GMT
وقدمت أوكرانيا طلبًا عاجلًا للانضمام إلى حلف الناتو في سبتمبر 2022، وتُعقد قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو المقبل.
تشير التقارير الإعلامية إلى أن أعضاء الناتو يناقشون إمكانية قبول أوكرانيا دون الحاجة لتنفيذ شروط الانضمام الموجودة في "خطة العمل للحصول على العضوية".
من جهته، استبعد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الناتو طالما أن النزاع في أراضيها لا يزال قائمًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала