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https://sputnikarabic.ae/20230630/صاروخ-إسكندر-ينسف-موقعا-أوكرانيا-بمن-فيه-فيديو-1078631397.html
صاروخ "إسكندر" ينسف موقعا أوكرانيا بمن فيه... فيديو
صاروخ "إسكندر" ينسف موقعا أوكرانيا بمن فيه... فيديو
حصلت "سبوتنيك"على مشاهد لضربة مباشرة بصاروخ "إسكندر" روسي الصنع على مقر عسكري للقوات الأوكرانية، قرب جسر أنتونوفسكي في خيرسون، أدت إلى مقتل 30 مسلحا أوكرانيا. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T14:45+0000
2023-06-30T14:45+0000
روسيا
رصد عسكري
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كشف القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن نظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر" ضرب التشكيلات الأوكرانية بالقرب من جسر أنتونوفسكي، يوم أمس الخميس.وكتب سالدو عبر حسابه على "تلغرام"، أن "جنود مجموعة دنيبر يواصلون بنجاح تطهير المنطقة القريبة من جسر أنتونوفسكي من التشكيلات المسلحة الأوكرانية. اليوم، أصاب صاروخ من طراز "إسكندر" تجمعا لهم حيث قُتل 30 مسلحًا، وتم إصابة 12 آخرين".وشدد سالدو على أن "المدفعية تعمل الآن بشكل فعال هناك، وبعد ذلك، ستبدأ القوات الخاصة لمجموعة دنيبر التطهير النهائي".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صاروخ "إسكندر" ينسف موقعا أوكرانيا بمن فيه... فيديو

14:45 GMT 30.06.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية العملياتية
منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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حصلت "سبوتنيك"على مشاهد لضربة مباشرة بصاروخ "إسكندر" روسي الصنع على مقر عسكري للقوات الأوكرانية، قرب جسر أنتونوفسكي في خيرسون، أدت إلى مقتل 30 مسلحا أوكرانيا.
كشف القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن نظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر" ضرب التشكيلات الأوكرانية بالقرب من جسر أنتونوفسكي، يوم أمس الخميس.
وكتب سالدو عبر حسابه على "تلغرام"، أن "جنود مجموعة دنيبر يواصلون بنجاح تطهير المنطقة القريبة من جسر أنتونوفسكي من التشكيلات المسلحة الأوكرانية. اليوم، أصاب صاروخ من طراز "إسكندر" تجمعا لهم حيث قُتل 30 مسلحًا، وتم إصابة 12 آخرين".

بقايا القوات الأوكرانية مختبئة على جانبي الجسر في الأكواخ، حيث صرح سالدو أنهم "يخشون أن يخرجوا منها أنوفهم".

وشدد سالدو على أن "المدفعية تعمل الآن بشكل فعال هناك، وبعد ذلك، ستبدأ القوات الخاصة لمجموعة دنيبر التطهير النهائي".
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:46 GMT
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