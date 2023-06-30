https://sputnikarabic.ae/20230630/صيادو-الساحرات-وحدة-روسية-خاصة-في-منطقة-العملية-العسكرية--1078619461.html
"صيادو الساحرات"... وحدة روسية خاصة في منطقة العملية العسكرية
"صيادو الساحرات"... وحدة روسية خاصة في منطقة العملية العسكرية
تعرّف على وحدة "صيادو الساحرات" التابعة للقوات الخاصة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T10:28+0000
2023-06-30T10:28+0000
2023-06-30T10:28+0000
وسائط متعددة
صور
الجيش الروسي
سلاح روسيا
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"صيادو الساحرات"، هي وحدة خاصة تعمل في اتجاه كوبيانسك، وتشارك في البحث عما يسمى بـ"طائرات التجسس دون طيار والمسيّرات الانتحارية".وتتمثل المهمة الرئيسية للوحدة في منع اختراق المسيّرات الانتحارية إلى المنشآت المدنية والعسكرية في مقاطعة لوغانسك. ويقود هذه الوحدة شخص يحمل علامة النداء "متياي"، ينتقل إلى خط المواجهة بمساعدة دراجة نارية تسمى "دنيبر"، التي تم ترميمها بيديه، ويخدم الجنود بأمانة على خط المواجهة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور, الجيش الروسي, سلاح روسيا
фото, صور, الجيش الروسي, سلاح روسيا
"صيادو الساحرات"... وحدة روسية خاصة في منطقة العملية العسكرية تابعنا عبر
تعرّف على وحدة "صيادو الساحرات" التابعة للقوات الخاصة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
"
صيادو الساحرات"، هي وحدة خاصة تعمل في اتجاه كوبيانسك، وتشارك في البحث عما يسمى بـ"طائرات التجسس دون طيار والمسيّرات الانتحارية".
وتتمثل المهمة الرئيسية للوحدة في منع اختراق المسيّرات الانتحارية إلى المنشآت المدنية والعسكرية في مقاطعة لوغانسك. ويقود هذه الوحدة شخص يحمل علامة النداء "متياي"، ينتقل إلى خط المواجهة بمساعدة دراجة نارية تسمى "دنيبر"، التي تم ترميمها بيديه، ويخدم الجنود بأمانة على خط المواجهة.
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور
شريط كتب عليه دعاء "الحي في المساعدة" على يد أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
شريط كتب عليه دعاء "الحي في المساعدة" على يد أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صيادو الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية