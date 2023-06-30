https://sputnikarabic.ae/20230630/صيادو-الساحرات-وحدة-روسية-خاصة-في-منطقة-العملية-العسكرية--1078619461.html

"صيادو الساحرات"... وحدة روسية خاصة في منطقة العملية العسكرية

"صيادو الساحرات"... وحدة روسية خاصة في منطقة العملية العسكرية

تعرّف على وحدة "صيادو الساحرات" التابعة للقوات الخاصة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 30.06.2023, سبوتنيك عربي

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"صيادو الساحرات"، هي وحدة خاصة تعمل في اتجاه كوبيانسك، وتشارك في البحث عما يسمى بـ"طائرات التجسس دون طيار والمسيّرات الانتحارية".وتتمثل المهمة الرئيسية للوحدة في منع اختراق المسيّرات الانتحارية إلى المنشآت المدنية والعسكرية في مقاطعة لوغانسك. ويقود هذه الوحدة شخص يحمل علامة النداء "متياي"، ينتقل إلى خط المواجهة بمساعدة دراجة نارية تسمى "دنيبر"، التي تم ترميمها بيديه، ويخدم الجنود بأمانة على خط المواجهة.

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фото, صور, الجيش الروسي, سلاح روسيا