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https://sputnikarabic.ae/20230630/فرنسا-القبض-على-80-متظاهرا-في-مرسيليا-واحتجاز-أكثر-من-20-آخرين-في-ليون--1078637708.html
فرنسا... القبض على 80 متظاهرا في مرسيليا واحتجاز أكثر من 20 آخرين في ليون
فرنسا... القبض على 80 متظاهرا في مرسيليا واحتجاز أكثر من 20 آخرين في ليون
ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، القبض على 80 شخصًا في مرسيليا خلال الاحتجاجات التي أثارتها وفاة شاب برصاصة الشرطة في نانتير، كما تم احتجاز أكثر من 20 شخصًا... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T23:03+0000
2023-06-30T23:03+0000
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وذكرت قناة "بي إف إم تي في" أنه تم احتجاز ما مجموعه 80 شخصًا في مدينة مرسيليا بسبب الاضطرابات الجماعية في فرنسا، وفقًا لمصادر إنفاذ القانون.ووفقًا لمقاطع فيديو بثتها القناة، هاجم متظاهرون سيارات مارة ونهبوا المحلات التجارية في مرسيليا يوم الجمعة.في الوقت نفسه في ليون، اشتبك المحتجون مع الشرطة وسط المدينة يوم الجمعة، وتم احتجاز أكثر من 20 شخصًا.ويوم الجمعة، حث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة الفرنسية على "معالجة جدية المشاكل العميقة للعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون" بعد أن قتلت الشرطة شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا في فرنسا.وفي صباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية إلى الغرب من باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم.ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، ويقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر. وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، وتم استخدام مدرعات ومروحيات.
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أخبار فرنسا , الاحتجاجات في فرنسا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , الاحتجاجات في فرنسا, العالم, أخبار العالم الآن

فرنسا... القبض على 80 متظاهرا في مرسيليا واحتجاز أكثر من 20 آخرين في ليون

23:03 GMT 30.06.2023
© AFP 2023 / Zakaria Abdelkafiاحتجاجات واسعة النطاق في مدينة نانتيرعلى خلفية مقتل مراهق من أصل جزائري على يد الشرطة الفرنسية
احتجاجات واسعة النطاق في مدينة نانتيرعلى خلفية مقتل مراهق من أصل جزائري على يد الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / Zakaria Abdelkafi
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ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، القبض على 80 شخصًا في مرسيليا خلال الاحتجاجات التي أثارتها وفاة شاب برصاصة الشرطة في نانتير، كما تم احتجاز أكثر من 20 شخصًا في ليون.
وذكرت قناة "بي إف إم تي في" أنه تم احتجاز ما مجموعه 80 شخصًا في مدينة مرسيليا بسبب الاضطرابات الجماعية في فرنسا، وفقًا لمصادر إنفاذ القانون.
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ووفقًا لمقاطع فيديو بثتها القناة، هاجم متظاهرون سيارات مارة ونهبوا المحلات التجارية في مرسيليا يوم الجمعة.
في الوقت نفسه في ليون، اشتبك المحتجون مع الشرطة وسط المدينة يوم الجمعة، وتم احتجاز أكثر من 20 شخصًا.
ويوم الجمعة، حث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة الفرنسية على "معالجة جدية المشاكل العميقة للعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون" بعد أن قتلت الشرطة شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا في فرنسا.
وفي صباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية إلى الغرب من باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم.
ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، ويقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر. وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، وتم استخدام مدرعات ومروحيات.
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