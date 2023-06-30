https://sputnikarabic.ae/20230630/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يدعون-لتفعيل-صفقة-الحبوب-1078610823.html
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون لتفعيل "صفقة الحبوب"
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون لتفعيل "صفقة الحبوب"
دعا قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تنفيذ مبادرة "نقل الحبوب" عبر البحر الأسود، معربين عن قلقهم إزاء "التباطؤ في تنفيذها". 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T05:46+0000
2023-06-30T05:46+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وجاء في بيان لقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي: "يشعر مجلس أوروبا بقلق عميق إزاء استمرار التباطؤ في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود ويدعو إلى الاستئناف السريع والكامل لعملياتها".وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.وتُعتبر "مبادرة حبوب البحر الأسود" جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الحزمة.يشار إلى أن الجزء الثاني من الاتفاق هو عبارة عن "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة" مدته ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وكذلك استئناف عمل خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" وغيرها من التدابير.وأكدت موسكو أنه لم ينفّذ بعد هذا الجزء من حزمة الاتفاق؛ في حين كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأن هذه القيود ستُرفع.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تستبعد-إجراء-اتصالات-جديدة-بشأن-صفقة-الحبوب-1078307626.html
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الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون لتفعيل "صفقة الحبوب"
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دعا قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تنفيذ مبادرة "نقل الحبوب" عبر البحر الأسود، معربين عن قلقهم إزاء "التباطؤ في تنفيذها".
بروكسل - سبوتنيك
. وجاء في بيان لقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي: "يشعر مجلس أوروبا بقلق عميق إزاء استمرار التباطؤ في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود ويدعو إلى الاستئناف السريع والكامل لعملياتها".
وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود
، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
وتُعتبر "مبادرة حبوب البحر الأسود" جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الحزمة.
يشار إلى أن الجزء الثاني من الاتفاق هو عبارة عن "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة" مدته ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وكذلك استئناف عمل خط أنابيب الأمونيا
"تولياتي - أوديسا" وغيرها من التدابير.
وأكدت موسكو أنه لم ينفّذ بعد هذا الجزء من حزمة الاتفاق؛ في حين كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأن هذه القيود ستُرفع.