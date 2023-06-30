https://sputnikarabic.ae/20230630/كتيبة-آخرى-من-منظومة-إس-400-تبدأ-المناوبة-القتالية-في-بيلاروسيا-1078622406.html

كتيبة آخرى من منظومة "إس-400" تبدأ المناوبة القتالية في بيلاروسيا

كتيبة آخرى من منظومة "إس-400" تبدأ المناوبة القتالية في بيلاروسيا

أفادت الخدمة الصحفية على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع البيلاروسية، أن كتيبة آخرى من منظومة إس-400 بدأت المناوبة القتالية في نظام الدفاع الجوي في بيلاروسيا،... 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T10:01+0000

2023-06-30T10:01+0000

2023-06-30T10:01+0000

العالم

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يقول التقرير: "من اليوم، زادت فعالية أنظمة الدفاع الجوي في حماية الحدود الجوية لبيلاروسيا بشكل كبير - وقد بدأت كتيبة أخرى من منظومة إس-400 المناوبة القتالية".وأشار قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في بيلاروسيا، الفريق أندريه لوكيانوفيتش، إلى أنه أثناء الوضع العسكري السياسي الصعب والمتوتر الذي يتطور حول بيلاروسيا "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون مسلحًا بالكامل".وأضاف القائد أنه تم تدريب الأفراد على المعدات الحديثة وأتقنوا استخدامها. كما تدربوا على تطوير مهاراتهم في حقل التدريب "كابوستين يار" في مقاطعة أستراخان الروسية، وهم على استعداد لأداء المهام.في 2 يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية الانتهاء من إرسال روسيا للمجموعة التالية من نظام الصواريخ إس-400 إلى القوات المسلحة البيلاروسية.

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